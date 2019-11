Seit zehn Jahren Lobedaer Ortsgeschichte auf der Spur

Bisher ist der Arbeitskreis Ortsgeschichte von Lobeda-Altstadt vor allem dadurch aufgefallen, dass er jährlich mit einen Frühlings-Vortrag für den Verkaufsstart eines neuen Heftes seiner Reihe „Beiträge zur Ortsgeschichte Lobeda-Altstadt“ sorgte. Hefte, in denen Interessantes über das alte Lobeda und wie es sich bis heute verändert hat, zu lesen war. So gab es erst kürzlich eine informative Broschüre über den legendären Lobedaer Gastwirt Arthur Gerhardt, der nicht nicht nur den Ratskeller und den Bürgergarten in Lobeda betrieben hatte, sondern im Jahre 1913 auch den Bären in Lobeda übernahm und neu errichten ließ. Sogar einen Bus ließ er pendeln, um in den 1920er Jahren Publikum aus dem Jenaer Stadtzentrum zu seinen Veranstaltungen nach Lobeda zu holen.

Seit zehn Jahren engagieren sich historisch Interessierte Mittlerweile gibt es den rührigen Arbeitskreis Ortsgeschichte Lobeda-Altstadt genau zehn Jahre lang. Am 23. November 2009 hatte er sich im Anschluss an die 725-Jahrfeier der Stadt Lobeda gegründet und seitdem erfolgreich gearbeitet, wie Claus Nötzold von jenem Kreis historisch interessierter Lobedaer betont. Der Arbeitskreis hat sich seitdem im Rahmen des Bärensaal-Vereins zu einer aktiven Runde aus Hobby-Historikern entwickelt, der für volle Säle bei Vorträgen und für gefragte Publikationen zur Heimatgeschichte sorgt. Deshalb soll dieses kleine Jubiläum für die Mitglieder des Arbeitskreises auch Anlass sein, zurückzublicken und ein Resümee zu ziehen über das bisher Geschaffte bei der Aufarbeitung der Lobedaer Historie. Dazu möchte man auch einen Ausblick auf die nächsten Jahre geben. Denn es gebe schließlich noch weiße Flecken in der bewegten Ortsgeschichte, die mit den Lobdeburgern begonnen haben dürfte. „Wir laden unsere zahlreiche Zuhörerschaft am Mittwoch zu einem Kurzvortrag in unterhaltsamer Form in den Lobedaer Bärensaal ein“, sagt Nötzold. Und er kündigt dafür auch so manche Überraschung an. Infoveranstaltung zu 10 Jahre Arbeitskreis Ortsgeschichte Lobeda, Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, Bärensaal