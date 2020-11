Spritze von Böttcher fürs Jenaer Haus Ekkstein

Ruhiger als sonst geht es derzeit im Haus Ekkstein der Elterninitiative für krebskranke Kinder zu. Die Coronakrise hat auch für die Familien schwerkranker Kinder strenge Vorsichtsregeln gebracht. Nur wenige Kinder dürfen gleichzeitig ins Haus Ekkstein, erzählt Katrin Mohrholz. Auch die Eltern versuchen natürlich, unnötige Kontakte zu vermeiden. Und Veranstaltungen wie die regelmäßigen Treffen mit Eltern, die ein Kind verloren haben, mussten abgesagt werden.

Doch die Betriebskosten für das im Sommer 2018 in Besitz genommen neue Elternhaus am Klinikgelände in Neulobeda laufen natürlich weiter: Energie, Wartungsdienste und manches mehr. Da kommen jährlich an die 16.000 Euro zusammen.

Um so mehr freute sich das Ekk-stein-Team über die schnelle Hilfe von der Böttcher AG Jena, die 8000 Euro für die Elterninitiative spendete. „Das hilft uns jetzt sehr", sagt Mohrholz und verweist auch auf die seit Jahren beständige Unterstützung durch die Böttcher AG für den Elternverein. Anliegen von Firmenchef Udo Böttcher ist es, regionale Vereine zu sponsern, die sich für das Wohl von Kindern engagieren.

Gerade in den Vorweihnachtszeit möchte der Verein auch noch so manche Überraschung für die auf der Station behandelten Kinder vorbereiten. Es ist sogar an eine Aktion mit einem Kran vor dem Klinikum gedacht, erzählt Mohrholz. Und Geschenke für die Kinder soll es natürlich auch geben.