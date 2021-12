Stadt Jena will gegen unangemeldete Versammlungen einschreiten

Jena. Kritiker der Corona-Maßnahmen haben für Sonntag zu einem Treffen auf dem Markt aufgerufen

Kritiker der Corona-Maßnahmen haben für Sonnabend, 18 Uhr, zu einer Zusammenkunft auf dem Jenaer Marktplatz aufgerufen. Die Stadt Jena hat dies am Sonnabend mitgeteilt und zugleich vermeldet, dass es sich nach ihrer Ansicht bei dem Treffen um eine Versammlung nach Paragraf 8 des Grundgesetzt handelt. Solche Versammlung müssten 48 Stunden zuvor angemeldet werden, was bisher nicht passiert sei. Die Stadt Jena wies darauf hin, dass Versammlungen bei unmittelbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bereits vor Ihrem Beginn verboten und aufgelöst werden können.

Am Mittwoch dieser Woche gab es bereits ein ähnliches Treffen auf dem Holzmarkt. Dort waren etwa 350 Teilnehmer auf dem Platz. In Gesprächen kritisierten sie Politiker, die ihr Versprechen nicht einhalten, wonach es in Deutschland keine Impfpflicht geben wird. Das Treffen war friedlich, die meisten Teilnehmer setzten nach Aufforderung der Polizei Masken auf. Teilnehmer waren der Auffassung ein Treffen am Weihnachtsbaum sei keine Versammlung. Am Holzmarkt war auch ein Gruppe junger Leute, die sich für den Beibehalt der Corona-Maßnahmen aussprachen.

Ordnungsdezernent Benjamin Koppe sagte: „Demonstrationen mit mehr als 35 Personen sind nach der aktuellen Corona-Landesverordnung untersagt und nur im Ausnahmefall zu bewilligen. Weiterhin besteht bereits verpflichtend nach dem Versammlungsgesetz eine 48-stündige Anzeigefrist bei der Versammlungsbehörde.“ Er bezeichnete anonymer Versammlungsaufruf als unverantwortlich aufgrund der aktuellen Situation, die Pandemie sei außer Kontrolle geraten.

Benjamin Koppe kündigte an, die Polizei werden diese Vorgaben am kommenden Sonntag konsequent umsetzen.