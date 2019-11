„Stahlrohr-Variante fürs Jenaer Stadion bringt’s nicht“

Eine andere Bauweise für den Stadion-Neubau in Jena ergäbe Komfort-Verluste. Das sagte Finanzdezernent Benjamin Koppe auf Bürgeranfrage vorm Stadtrat.

Jena. Der FC Carl Zeiss und der FF USV ohne jegliche Beteiligung an den Betriebskosten? – Das hält Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) im Zuge der Refinanzierung des anstehenden Stadion-Neubaus für ein „Extremszenario, das wir kaum erleben werden“. So reagierte er am Mittwoch vorm Stadtrat auf eine Bürgeranfrage von Theodor Peschke.