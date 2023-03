Straßensperrungen in Jena: Die Baustellen der Woche

Jena. Wo in Jena ab sofort mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist.

Wegen des Ausbaus des Telekommunikationsnetzes wird der Bibliotheksplatz von Montag, 20. März, bis einschließlich Freitag, 24. März, halbseitig in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Der Radverkehr ist nicht eingeschränkt.

Die Camsdorfer Brücke ist am Montag, 20. März, zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr halbseitig in Richtung Jena-Ost gesperrt. Grund dafür sind Reparaturen an den Schienen. Das Abbiegen aus Richtung Innenstadt in die Straße Camsdorfer Ufer ist nicht möglich. Der Verkehr kann wechselseitig an der Baustelle vorbeifahren. Fußgänger könne in diesem Zeitraum die Fahrbahn nicht an der Ampel Wenigenjenaer Ufer und Camsdorfer Ufer überqueren. Der Straßenbahnverkehr wird während der Arbeiten eingestellt.

Radwege in Lobeda und Löbichauer Straße

Am Montag, 20. März, beginnen zudem die Bauarbeiten an der Radwegeverbindung zwischen Lobeda-Ost und Lobeda-West. Zwischen Theobald-Renner-Straße und der Kreuzung Kastanienstraße sowie in Gegenrichtung kommt es bis 29. Februar 2024 zu einer Sperrung von Teilbereichen. Im ersten Bauabschnitt würde die Fahrbahn halbseitig und die Fußgängerquerung an der Platanenstraße zur Paul-Schneider-Straße voll gesperrt, teilte die Stadt Jena am vergangenen Freitag mit. Eine Umleitung für zu Fuß Gehende und Radfahrende über die Kastanienstraße und Klinikum werde ausgeschildert.

Von Montag, 20. März, bis Freitag, 24. März, wird die Löbichauer Straße wegen Tiefbauarbeiten vollgesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer bestehen keine Einschränkungen.

Bahnübergang und Lutherplatz

Eine Fahrspur in Richtung Fürstengraben wird am Lutherplatz ab Montag, 20. März, bis 31. März, gesperrt. Grund dafür ist der Ausbau des Telekommunikationsnetzes. Der Verkehr aus der Wiesenstraße und Am Anger könne erst unmittelbar vor der Kreuzung Löbdergraben wieder die drei Fahrspuren benutzen, heißt es in der Mitteilung. Fußgänger würden an der Baustelle vorbeigeführt. Der Zugang zum Lutherplatz 3 ist nicht eingeschränkt.

Der Bahnübergang Mühlenstraße wird am Samstag, 25. März, 6 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, vollgesperrt, um Arbeiten an der Gleisanlage sowie am Übergang durchzuführen. Radfahrer und Fußgänger könne auf den Tunnel in Höhe der Rasenmühleninsel ausweichen.

Vollsperrungen in Saalbrücker Straße und Wehrgasse

Die Saarbrücker Straße bleibt am Montag, 20. März, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 10 A vollgesperrt. Grund dafür ist ein Kran, der aufgestellt wird. Zu einer weiteren Vollsperrung der Straße kommt es am Freitag, 24. März, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr, wegen Stellung einer Betonpumpe.

Am Freitag, 24. März, von 7 bis 18 Uhr, kommt es zu einer Vollsperrung der Wehrgasse auf Höhe der Hausnummer 8. Für den Umbau eines denkmalgeschützten Hofes wird Material angeliefert.