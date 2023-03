Streit zwischen Jugendlichen und Mutter in Jena - 14-Jährige gegen Nacken geschlagen

In Jena haben sich eine Gruppe Jugendliche und eine Mutter mit ihrer 14-jährigen Tochter in die Haare bekommen.

Jena. Zu mehreren schweren Zwischenfällen ist es in Jena gekommen. In einen Streit waren eine Mutter, ihre 14-jährige Tochter und eine Gruppe Jugendlicher verwickelt. Die Polizeimeldungen für Jena.

Vorfahrt missachtet

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt eines Radfahrers missachtete, hat sich am Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 75-jähriger Toyota-Fahrer war auf dem Camsdorfer Ufer unterwegs und wollte an der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße nach links in Richtung Ziegenhain abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Radfahrer, der Vorfahrt hatte und geradeaus fahren wollte. Beide stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt.

Streit endet mit Schlag

Ein Streit unter Jugendlichen ist am Montagnachmittag in der Werner-Seelenbinder-Straße eskaliert.

Wie eine Zeugin mitteilte, war es zu einem Wortgefecht zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einer Mutter mit ihrer Tochter gekommen. Die 14-Jährige war sogar gegen den Nacken geschlagen worden. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Zwei weibliche Personen konnten wenig später aufgegriffen werden. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes laufen weitere Ermittlungen.

T-Shirt-Diebin erwischt

Beim Versuch, einen Discounter in der Hermann-Pistor-Straße mit einem neuen T-Shirt ohne zu bezahlen zu verlassen, ist am Montagnachmittag eine 21-Jährige ertappt worden.

Die junge Frau nahm das Oberteil aus der Auslage und wollte damit den Markt verlassen. Einer Mitarbeiterin fiel dies auf, so dass sie die Frau ansprach. Das Shirt mit einem Wert von knapp 10 Euro blieb im Markt, die Frau erhielt ein Hausverbot und die fällige Anzeige.

Zeugen oder Eigentümer gesucht

Am vergangenen Donnerstag, gegen 17 Uhr, konnte ein Zeuge eine ungewöhnliche Situation beobachten.

In der Wöllnitzer Straße, Ecke Friedrich-Engels-Straße, beobachtete er einen Mann, der auf einem blauen Herrenrad fuhr, dieses anschließend am Geländer des dortigen Gymnasiums mit einem neongrünen Spiralschloss anschloss und sich daraufhin alle anderen Fahrräder näher anschaute. Als er kurze Zeit später ein nicht angeschlossenes Herrenrad entdeckte, nahm er darauf Platz und fuhr ein paar Meter hin und her. Danach stieg er nochmals vom Rad, verstellte den Sattel entsprechend und fuhr schließlich auf der Wöllnitzer Straße stadtauswärts davon.

Nach Angaben des Zeugen war das von ihm angeschlossene Rad am nächsten Morgen ebenfalls verschwunden. Da ein Diebstahl nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen oder einem potentiellen Eigentümer, der den Diebstahl noch nicht gemeldet oder bemerkt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen trug der vermeintliche Langfinger eine rote Daunenjacke, eine Kapuze und markante weiße Sneakers. Wer konnte die Situation am vergangenen Donnerstag ebenfalls beobachten oder kann Hinweise zu Tat, Täter oder Eigentümer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641/810 entgegen.

