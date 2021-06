Telemann, Elgar, Mozart und Buxdehude erklingen in Jena

ena. Orgelsommer in der Stadtkirche Jena

JDie Stadtkirche Jena lädt ein zur sechsten Orgel-Andacht des „Internationalen Orgelsommers“ am Mittwoch, 23. Juni. Die Orgelmusiken finden in Andachtsform statt, das heißt, die wöchentliche Orgelmusik ist integriert in eine gottesdienst-ähnliche Form mit geistlichem Wort, Tagesgebet und mitSegen.

Dazwischen erklingt Musik, diesmal Bearbeitungen von bekannten Orchesterwerken für Orgel von Georg Philipp Telemann und Edward Elgar. Auch die Fantasie in f- Moll von Wolfgang Amadeus Mozart sowie als besonders beeindruckendes Werk das „Te Deum laudamus“ von Dietrich Buxtehude werden erklingen.

Der Künstler des Abends ist Christoph Hilpert. Er ist Mitglied der Jenaer Philharmonie und seit vielen Jahren Organist des Melanchthonhauses.

Anmeldungen zur Andacht sind nicht mehr nötig. Weiterhin gelten jedoch die lokalen Corona-Bestimmungen wie Abstands- und Maskenregeln für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.

Mittwoch, 23. Juni, 20 Uhr, Stadtkirche