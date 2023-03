Theaterhaus Jena: Dem Mängelwesen Mensch auf die Spur kommen

Jena. „Weigert euch alle - ein Abend für Empathie und Resonanz“ feiert am Donnerstag, 23. März, Premiere. Die Teenpark-Produktion richtet sich nicht nur an Jugendliche.

Das Teenpark-Stück „Weigert euch alle“ wird heute und in den kommenden Tagen am Theaterhaus Jena geboten. Acht junge Menschen scheinen in einem „Warteraum des Lebens“ gestrandet zu sein, allesamt zurückgeworfen auf sich selbst, gefangen im eigenen Kosmos. Regisseurin Kerstin Lenhart erzählt, dass die Egozentriertheit der Menschen und das Zurückgeworfensein auf sich selbst Themen seien, die sie sehr beschäftigen und die sie deshalb ins Zentrum der diesjährigen Teenpark-Produktion gestellt habe.

Der Stücktext sei eine Collage aus Äußerungen der jungen Menschen selbst, ergänzt durch Zitate aus Hartmut Rosas Buch „Unverfügbarkeit“ und eine stark fragmentierte Fassung von Shakespeares „King Lear“. Indem sich die jungen Spielerinnen und Spieler die Figuren überstreifen wie eine fremde Haut, versuchen sie, „dem Mängelwesen Mensch auf die Spur zu kommen“, heißt es in der Ankündigung. Sie sind im Streitgespräch darüber, was der Mensch sei und üben sich im Zuhören. Der Theaterabend richte sich, wie Kerstin Lenhart betont, nicht nur an Jugendliche, sondern an alle Menschen, die diese Form von theatraler Auseinandersetzung mögen.

Karten für die Vorstellungen am 23., 24., 25. 27. und 28. März (je 20 Uhr) gibt es in der Tourist-Information Jena und an der Abendkasse.