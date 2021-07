Theaterhaus Jena geht in die Sommerpause

Jena. Die neue Spielzeit am Theaterhaus in Jena wird am 1. Oktober eröffnet – wenn Corona es zulässt.

Ab in den Urlaub: Auch das Theaterhaus geht nach einer äußerst schwierigen Spielzeit in die Sommerpause. Die neue Spielzeit wird am 1. Oktober mit „All By MySelfie“ von und mit Mona Vojacek Koper eröffnet. „Wir hoffen sehr, dass unsere Pläne aufgehen und wir im Herbst spielen dürfen“, sagt Sprecherin Andrea Hesse.

Zum Stück: Mona Vojacek Koper ist 27. In diesem Alter hat man bereits 32,53 Prozent der durchschnittlichen Lebenserwartung für eine Frau in Deutschland erreicht. Zeit einmal zu reflektieren, um gestärkt in die nächsten zwei Drittel des Durchschnittlebens zu starten.

Episodisch bewegt sie sich durch ihre Stand-up-Show und identifiziert Marker des Erwachsenwerdens (die erste eigene Steuererklärung, keine Bahncard zum Sonderpreis mehr, das Schamgefühl, wenn man seine Eltern anpumpen muss), ihrer Identität (deutsch-österreichisch-amerikanisch-feministisch) und ihres Schauspielstils (gnadenlos persönlich, gerne singend, sich für kaum eine Pointe zu schade) und verbindet sie zu einer Tour de Force der Selbstbefragung. Regie führt Shenja Lacher.