Charlotte Puder ist im Theaterhaus zu erleben in dem Ein-Frau-Stück „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freund“ nach dem Buch von Christa Wolf, in dem diese ihre eigene Vergangenheit reflektiert. Und ja, da sind auch Zeiten, in denen sie für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet hat.

„Die Vergangenheit, das sind eben nicht nur Fakten, sondern das sind auch gewissermaßen Flächen aus Orten, Menschen und Begebenheiten, die übereinandergelegt sind. Das ist nicht nur Schwarz und Weiß“, sagt Charlotte Puder.

Die 34-jährige Schauspielerin hat sich sehr intensiv mit dem Werk Christa Wolfs beschäftigt und findet: „Das Stück bestätigt mich auch irgendwie selbst, in meinem Weg alles zu hinterfragen und darüber nachzudenken, wie es zu dieser und jener Entscheidung gekommen ist.“ Und es berge spannende Ausschnitte aus der DDR-Geschichte. Sie finde es sehr aufregend, in solch ein Einzelschicksal einzutauchen.

„Stadt der Engel“ ist das dritte Stück, mit dem Charlotte Puder in Jena zu Gast ist. Schon als Kind war für die junge Leipzigerin klar, dass sie Schauspielerin werden wollte. Von den Theater-Arbeitsgemeinschaften für kleinere Kinder war sie zwar eher enttäuscht.

In der 11. Klasse bei Brandauer in Wien vorgesprochen

Aber schon in der 11. Klasse wollte sie’s wissen und bewarb sich am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. „Ich habe dort vor Klaus Maria Brandauer vorgesprochen, er wollte, dass ich in einem kurzen Liebesgedicht ein ganzes Leben darstelle, vom Fötus bis zum Tod. - Irgendwie ging’s aber.“ Sie hätte einen Studienplatz bekommen, hat ihn aber nicht angenommen, denn zunächst war 2005 das Abi in Leipzig dran. Und Studienplätze in Wien werden halt nicht reserviert. Später hat sie dann in Berlin, in Rostock und in Leipzig vorgesprochen – und ist dann in Leipzig geblieben zum Studium, „obwohl ich eigentlich weg wollte“.

Während des Studiums spielte Charlotte Puder schon in Dresden, ihr erstes festes Engagement war dann in Bielefeld. „Da habe ich gleich die Prinzessin von Eboli in Don Carlos übernommen, weil eine Schauspielerin das Haus verlassen hatte.“ Die Erfahrungen aus Dresden seien da sehr nützlich gewesen. „Dort habe ich mit gestandenen Schauspielern auf der Bühne gestanden. Das ist wichtig, damit das erste Engagement nicht zu einem Sprung ins kalte Wasser wird.“

Im Jahr 2012 aber wollte sie etwas Neues ausprobieren und kehrte Bielefeld den Rücken. „Ich war auf der Suche, wollte verschiedene künstlerische Disziplinen zusammenbringen, etwa das Schauspiel verschmelzen mit Videokunst.“ Auf dieser Suche machte sie Station in Beirut, Istanbul und New York, lernte viele junge Künstler kennen und probierte sich selber aus.

„Nicht alles lässt sich verschmelzen, jeder hat seinen Bereich“

Schließlich richtete sie sich selbst ein kleines Theater in Leipzig ein, in das sie verschiedene Künstler einlud. „Aber ich habe erfahren, dass eben nicht alles zu verschmelzen ist, denn jeder hat seinen speziellen Bereich. Meine ursprüngliche Idee ist wohl eine Utopie – aber sie hat mich sehr reich an Erfahrung gemacht.“

Aus dieser Arbeit ist das Künstlerkollektiv „George Bele“ entstanden, das in Leipzig sehr aktiv ist. Und zwischendurch hat Charlotte Puder immer als Schauspielerin gearbeitet, im Theater wie auch in Filmen. Zudem lehrt sie inzwischen auch an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig.

Und nun wieder mal Jena, ein Engagement, das beinahe nicht zustande gekommen wäre, weil Charlotte Puder meist nicht ans Telefon geht, wenn sie die Nummer nicht kennt. Aber dann erfuhr sie von einer Freundin, dass der Anruf wirklich ihr gegolten hatte, rief schließlich zurück – und arbeitet seitdem ab und an als Gast in Jena, und jetzt an den Texten von Christa Wolf.

„Das ist wirklich kein leichtes Metier. Ich habe Briefe von Christa Wolf gelesen, Interviews mit ihr. Sie hat nichts für die Stasi unterschrieben, und trotzdem lief sie unter dem Decknamen ,Margarete’.“

Charlotte Puder sagt, auch wenn sie noch jung sei und die DDR nur drei Jahre erlebt habe, falle es ihr nicht schwer, mit Christa Wolf mitzugehen, zumal die Schriftstellerin sich selbst sehr uneitel und mit gnadenloser Ehrlichkeit beschreibe. „Ich versuche das, mit ihren Augen zu sehen. Und ich versuche zu verstehen, wie und wann welche Entscheidungen entstehen und mit welchen Auswirkungen. Was ist, wenn ich später entdecke, dass der Weg falsch war, vielleicht geformt von anderen?“

„Jena lebt. Hier ist keine tote Energie“

Das sei eben das ganz Besondere an ihrem Beruf. Man könne in Lebenswege schlüpfen, ohne die Dinge im eigenen Leben selbst probieren zu müssen. Man könne in Zeiten eintauchen, in denen man nicht gelebt hat – und dabei viele Dinge für sich selbst mitnehmen, für das eigene Leben.

Zudem: In Jena spielt Charlotte Puder sehr gern. Die Arbeit am Theaterhaus macht ihr Freude. „Diese Stadt lebt, hier ist keine tote Energie“, sagt sie und ist begeistert von den Bergen rundum, die sie tagtäglich schon von ihrem Fenster der Theaterwohnung sehen kann.