Thüringer Innovationspreis verliehen: Unternehmen aus Jena auf Siegerpodest

Coachwhisperer aus Jena gewinnt den Preis in der Kategorie Digitales und Medien: Hendrik Thiedke, Julien Then und Philipp Zacher (von links).

Weimar. Am Mittwoch sind die Gewinner des Thüringer Innovationspreises ausgezeichnet worden: Diese genialen Erfindungen holten die 100.000 Euro Preisgeld.

Wer heutzutage am Flughafen seine Fingerabdrücke scannen muss, berührt wie viele andere Menschen einen Sensor. Die Firma IDloop aus Jena erfasst stattdessen die komplette Handfläche dreidimensional ohne Berührung – und räumt mit dieser Erfindung gleich zwei Preise beim Thüringer Innovationspreis ab.

IDloop gewinnt in der Kategorie Licht und Leben und sicherten sich zudem den Publikumspreis beim mit 100.000 Euro dotierten Wettbewerb, dessen Sieger am Mittwochabend in der Neuen Weimarhalle ausgezeichnet worden sind. „Innovationen sind die beste Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart“, sagt Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Eisstrahlen soll Sandstrahlen überflüssig machen

Alle erfolgreichen Projekte kommen in diesem Jahr aus Jena. In der Kategorie Tradition und Zukunft gewann das kleine Unternehmen Jenpneumatik und Schlauchtechnik. Zum Entfernen von Rost oder Lacken kommt häufig das Sandstrahlen zum Einsatz, das jedoch aufwändige Schutzmaßnahmen für Menschen und Umwelt erfordert. Die Jenaer haben mit Partnern eine Lösung entwickelt, bei der kleine Eis­kügelchen die Aufgabe des Sandes übernehmen und somit kein Quarzsand mehr nötig ist.

Zu den Geehrten gehört aber auch mit der Jenoptik ein Großunternehmen aus der Saalestadt, die ein Bauteil für die schnelle Überprüfung von photonisch integrierten Schaltkreisen entwickelt hat. Die Neugründung Coachwhisperer wiederum überzeugte die Jury mit einem Kommunikationssystem für Trainer und ihre Mannschaft.

Ernst-Abbe-Preisträger aus dem Weimarer Land

Hartmut Heyer von der Firma Layertec aus Mellingen wird mit dem Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum geehrt. Foto: Tino Zippel

Für den Aufbau seines hochinnovativen Unternehmens Layertec bekommt Hartmut Heyer aus Mellingen (Weimarer Land) den Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum. Er hatte das Unternehmen 1990 noch vor der Wiedervereinigung gegründet.

Lob kommt von der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes, Cornelia-Rudloff-Schäffer: „Erfreulich ist, dass die Innovationstätigkeit sich nicht auf die bekannten erfolgreichen Großunternehmen beschränkt, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen hervorragende Entwicklungen auf den Markt bringen.“ Sie hebt hervor, dass Thüringen mit 25 Patentanmeldungen pro 100.000 Einwohner im vorigen Jahr seinen Spitzenplatz unter den mittel- und ostdeutschen Bundesländern bestätigt hat und bundesweit auf Platz fünf kommt.

Das sind die Gewinner und Nominierten

Kategorie Licht und Leben

- Sieger: Fingerabdrücke kontaktlos erfassen: Weltweites Interesse an Erfindung aus Jena

- Dauermessung des Blutdrucks: Keine Manschette mehr benötigt

- Intelligenter Frontscheinwerfer für Autos aus Brotterode

Kategorie Industrie und Material

- Sieger: Jenoptik entwickelt Prüfkarte zur schnellen Kontrolle von Schaltkreisen der Zukunft

- TITK: Klebstoff auf rein natürlicher Basis

- IMMS aus Ilmenau mit neuer Sensorplattform

Kategorie Digitales und Medien

- Sieger: Coachwhisperer Jena

- VST Saalfeld entwickelt Übertragungsanlage für Hörsäle

- Funkwerk aus Kölleda mit moderner Technik für den Bahnverkehr

Kategorie Tradition und Zukunft

- Sieger: Entwicklung aus Jena: Eisstrahlen soll Sandstrahlen ersetzen

- Carl Zeiss Jena: Das Planetarium der Zukunft

- IAB Weimar

Bestes Junges Unternehmen

- Legionellen auf der Spur: Innovatives Verfahren aus Jena

Ernst-Abbe-Preisträger für innovatives Unternehmertum

- Hartmut Heyer, Gründer von Layertec in Mellingen

Marketingpreis Funke Medien Thüringen

- Carl Zeiss Jena

Publikumspreis

- IDloop aus Jena