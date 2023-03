Töpferin zündet in Neuengönna einen Raku-Ofen an

Neuengönna. Anlässlich des 18. Tages der offenen Töpferei öffnet auch Christina Oswald die Pforten ihrer Keramikwerkstatt und plant eine besondere Vorführung.

„Ich mache einfach gerne Dinge“, sagt Christina Oswald über sich selbst. Als sie im Kunst-Geschichts-Studium gesessen habe, habe sie gemerkt, dass das nichts werde, so Oswald. Also musste es etwas Handwerkliches sein: „Ich hätte auch Tischler oder Korbmacher werden können – irgendwas, wo etwas entsteht.“

Letztendlich fiel die Wahl auf den Beruf der Töpferin. Nach ihrer Ausbildung in der Töpferei Echtbürgel zog es Oswald für ein paar Jahre als Gesellin nach Naumburg. 2005 folgte schließlich der Schritt in die Selbstständigkeit. Seitdem betreibt sie ihre eigene Töpferei in Neuengönna.

Anlässlich des 18. Tages der offenen Töpferei am 11. und 12. März öffnet auch Christina Oswald ihre Pforten. Von 10 bis 18 Uhr können sich Interessierte an beiden Tagen selbst in dem Handwerk versuchen. Zudem wird Christina Oswald Einblicke in die Töpferkunst geben.

Geräucherte Keramik mit Farbeffekten

So plant sie für das Wochenende eine besondere Vorführung: Einzigartige Stücke sollen in einem Raku-Ofen gebrannt werden. Dafür baut Oswald extra einen Steinofen auf, welcher nicht gemauert, sondern nur gelegt wird. Einen Stein könne man herausnehmen und dabei zuschauen, wie die Glasuren schmölzen, erklärt Oswald. „Das ist ziemlich beeindruckend“, findet die Töpferin.

Der Vorgang dauert etwa zwei bis drei Stunden. Danach werde der noch glühende Topf für 20 Minuten in Sägemehl gelegt und richtig eingepackt, so Oswald. Diesen Schritt nennt man auch Räuchern, weil sich die Oberflächen durch das verbrennende Sägemehl verfärben.

Raku-Technik hat seinen Ursprung in Japan

An den Stellen, wo sich keine Glasur befindet, lagert sich beim Räuchern Kohlenstoff ab; dadurch färben sich diese Stellen schwarz. Vollends kontrollieren lassen sich die Farbeffekte allerdings nicht: „Man weiß nicht genau, was es wird; das ist das Spannende daran“, sagt die Töpferin.

Raku (dt. Freude) entstand im späten 16. Jahrhundert in Japan. Ein Schüler der Entwickler dieser Technik brannte Dachziegel für einen Palast in Kyoto und erhielt als Dank ein Siegel mit dem Schriftzeichen für das Wort raku. Der Schüler nahm Raku daraufhin als Familiennamen an und verlieh der Töpferdynastie so ihren Namen.

Töpferin soll Krüge für Lichtenhainer Bier herstellen

Wann genau Christina Oswald das Feuer im Raku-Ofen entfachen wird, steht noch nicht genau fest. „Wir machen es an dem Tag, an dem das bessere Wetter ist“, sagt sie. Letztlich müsse es spontan entschieden werden, da zu starker Wind auch ein Problem sei. Aus organisatorischen Gründen neige sie allerdings eher zum Sonntag.

Auch abseits des Tages der offenen Töpferei hat Oswald alle Hände voll zu tun. Ein Mal im Jahr komme mindestens etwas als Auftrag, was sie noch nie gehabt habe, so Oswald. Derzeit ist ein größere Bestellung in Planung: Die Töpferin soll Krüge für das Lichtenhainer Bier anfertigen.

Was Oswald sehr gern möge, ist, sich mit den Auftraggebern eine Weile zu unterhalten. „Das Gespräch ist immer bei der Arbeit dabei“, meint die Töpferin.

11. und 12. März, 10 bis 18 Uhr, Keramikwerkstatt, Dornburger Straße 18, Neuengönna