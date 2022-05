In Kahla wird jedes Kilo gefeiert.

Tradition in Kahla: Ab auf die Waage

Kahla. Am 20. Mai ist wieder Wiegefest in Kahla: Wem die vielen Kilos zugute kommen werden

Hier sind nur Männer gestattet: Das 158. Wiegefest in Kahla kann nachgeholt werden. Nachdem die traditionelle Veranstaltung 2021 wegen Corona nur in heimischer Form mit dem Gang auf die Waage abgehalten werden konnte, kommen die Freunde des Festes jetzt wieder zusammen. Am Freitag, 20. Mai, beginnt das gemütliche Beisammensein um 18 Uhr im großen Saal des Rosengartens.

Alle Anwesenden müssen sich auf die Waage stellen, die Kilos werden akribisch in der Statistik notiert. Die deftige Umrahmung kredenzt der Rosengarten. Jährlich sammelt die Hohe Wiegefestkommission auch Spenden, die in diesem Jahr an den Kindergarten „Bunte Welt“ gehen sollen.