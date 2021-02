Training mit dem E-Roller startet wieder in Jena

Mit dem meteorologischen Frühlingsanfang bietet der Nahverkehr wieder seine kostenfreien E-Roller-Trainings an. Die ersten Testfahrten finden am Montag, 1. März, ab 14 Uhr und ab 15 Uhr, sowie am Montag, 15. März, ebenfalls ab 14 Uhr und ab 15 Uhr, auf dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs in der Keßlerstraße 29 statt. Für die Einweisung und die anschließende Testfahrt sollten die Teilnehmer etwa 45 Minuten einplanen.

Die E-Roller des Jenaer Nahverkehrs sind eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Autofahrt. Im Sommer 2020 brachte das Verkehrsunternehmen die smarten Roller mit dem Namen Evita auf die Straßen von Jena.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an marketing@nahverkehr-jena.de. Mitarbeiter stimmen mit den Interessenten gern die Wunschzeit individuell ab.