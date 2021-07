Trend geht hin zum Parkplatz

Thomas Beier über die Folgen der toten Hose am Jenaer Abbeplatz.

Es wird höchste Eisenbahn, dass an der Friedrich-Schiller-Universität der reguläre Lehrbetrieb wieder startet. Und dass nicht nur, um die Abwanderung in kontaktfreudigere Länder wie England oder Schweden zu verhindern. Seit Studenten vorwiegend in ihren Buden oder im Paradies abhängen, nimmt auch der Ernst-Abbe-Platz eine sehr unvorteilhafte Entwicklung.

Da sitzt oder liegt tagsüber nämlich keiner mehr auf den Platten. Sogar die neuen Paletten-Sitzgruppe ist leer. Stattdessen erobern sich Kraftfahrer immer mehr Fläche zurück. Am Dienstag zur Mittagszeit standen zwölf Lieferfahrzeuge, eine halbes Dutzend Taxis und vier Kleinwagen rum.

Wenn der Landgewinn so weiter geht, werden demnächst Reisebusse, Wohnwagen und Schrott-Lkw abgestellt. Erinnert sei an die Zusage der Stadt, die nach dem tragischen Unfall-Tot einer 77-jährigen Fußgängerin vor anderthalb Jahren die Lieferzeiten beschränken und besser kontrollieren wollte.

Nur ein Kraftfahrzeug sei auf dem Ernst-Abbe-Platz ausdrücklich erwünscht: der Multicar des Kommunalservice, der am Dienstag zum Blumengießen kam. So bunt blühte es jedenfalls noch nie auf Abbes tristem Platz.