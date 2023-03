Turnhalle Stiebritz: Schnellerer Baustart angestrebt

Die Turnhalle der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz

Stiebritz/Erfurt. Ein Gespräch zwischen Saale-Holzland-Kreis und Thüringer Landesverwaltungsamt könnte für einen schnelleren Baustart des Ersatzbaus der Turnhalle Stiebritz sorgen.

Bewegung im Streit um einen Ersatzneubau für die wegen Baumängeln gesperrte Turnhalle der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz: Vertreter des Saale-Holzland-Kreises als Schulträger und des Thüringer Landesverwaltungsamtes, das über die Bewilligung von Fördermitteln für den Neubau entscheidet, treffen sich an diesem Donnerstag, 23. März, zu einem Gespräch. Das antwortete Winfried Speitkamp, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, auf eine Anfrage von Markus Gleichmann (Linke) bei der jüngsten Landtagssitzung.

In dem Gespräch soll es auch darum gehen, wie früher als bislang geplant mit dem Ersatzneubau begonnen werden kann. Das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises hatte als Termin für den Baustart zuletzt Mitte 2024 angegeben. Laut Winfried Speitkamp sorgte das beim Land für Verwunderung.

„Es ist gut zu sehen, dass es schneller mit dem Neubau gehen könnte“, sagte Markus Gleichmann, der auch Vorsitzender der Fraktion Linke/Grüne im Kreistag des Saale-Holzland-Kreises ist, gegenüber dieser Redaktion. Auch er habe sich über den vom Landratsamt genannten Termin gewundert, da kein anderes Bauprojekt an Schulen vorgezogen worden sei.

Steigende Kosten befürchtet

Als „ziemlich unkonkret“ bezeichnet Gleichmann indes die Antwort von Winfried Speitkamp auf seine Frage, warum es zur Verzögerung bei der Bewilligung der Fördermittel gekommen ist. Speitkamp sprach von einem Vergabeverstoß des Saale-Holzland-Kreises, der vom prüfenden Landesamt für Bau und Verkehr festgestellt worden sei.

Markus Gleichmann will hier weiter nachhaken und auch bei der nächsten Kreistagssitzung am Mittwoch, 29. März, Landrat Andreas Heller (CDU) nach den Ergebnissen des Gesprächs mit dem Landesverwaltungsamt befragen. Jedenfalls befürchtet Markus Gleichmann, dass der Neubau der Stiebritzer Turnhalle wegen der gestiegenen Baupreise deutlich teurer wird als die bislang eingeplanten 3,2 Millionen Euro – 1,89 Millionen Euro davon will das Land beisteuern.

