Über 80 Neuinfektionen in der Stadt Jena

Jena. Dem Fachdienst Gesundheit in der Stadt Jena wurden in den letzten 24 Stunden 83 SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet. Sechs weitere Personen gelten als genesen.

Die Infektionslage in der Stadt Jena beruhigt sich noch nicht. So wurden dem Fachdienst Gesundheit 83 Neuinfektionen gemeldet. In folgenden Schul- und Kindergarten-Einrichtungen müssen einzelne Klassen oder Kita-Gruppen in Quarantäne begeben:

Kita Sternschnuppe

Saalebetreuungswerk

Lebenshilfe

Lobdeburgschule

Waldorfkindergarten

Kita Schwabenhaus

Kindervilla

Kurz und Klein Kita

Montessorischule

In drei Jenaer Pflegeheimen sind Infektionen aufgetreten, welche als Ausbrüche zu werten sind. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt aktuell bei 232,4. Seit dem 14. März 2020 haben sich insgesamt 1136 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Gestorbenen: 15.