Über Lügen, Märchen und Fake-News in Jena

Jena. Das Kunstfest Weimar und die ACC Galerie sind zu Gast im Trafo.

Mit einer landesweiten Diskussionsreihe gastieren das Kunstfest Weimar und die ACC Galerie Weimar an diesem Sonntag im Trafo. „Jena – Die ganze Wahrheit“ heißt das Programm.

Egal ob Märchen, Mythen oder Fake-News – die Lüge hatte zu allen Zeiten Konjunktur. In zwanglosen Gesprächen erhalten Interessenten die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen und wertvolle Impulse für die eigene Geschichtenproduktion zu erhalten.

Alle Termine werden in Präsenz des luxemburgischen Schauspielers Steve Karier und des Dramaturgen Andreas Wagner stattfinden, der im Rahmen der Kunstfest-Ausgabe 2021 ab dem 25. August die Gerüchte aufgreifen wird, um an 20 thüringischen Orten spezifisch zugeschnittene Lügenabende zu gestalten. Ausgewählte Geschichten dienen außerdem der Gestaltung von zwölf Ausstellungsräumen durch lokale Künstler in ganz Thüringen.

Das Erzählcafé „Jena – Die ganze Wahrheit« findet am 25. Juli um 11 Uhr im Trafo in der Nollendorfer Straße 30 statt. Alle die mögen, sind eingeladen, um sich bei einem Stück Kuchen lustvoll und eingehend mit Jenaer Gerüchten zu befassen. Die Moderation übernimmt Anka Suckow von Radio Lotte Weimar. Ab 15 Uhr ist das Erzählcafé im Kunsthaus Müller in Wurzbach im Saale-Orla-Kreis zu Gast.

Lügengeschichten einbringen kann man auch per Email an geschichten@kunstfest-weimar.de