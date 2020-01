Unbekannte stahlen Geschirr und Fernrohr von Leuchtenburg

Um die Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden zu stehen, sind die bis heute unbekannten Diebe professionell, schnell und mit enormer Gewalt vorgegangen. Ihre Beute – diamantenbesetzte Broschen, Knöpfe, Orden und Schnallen – haben einen unschätzbaren Wert.

Auch wenn die Dimension im Fall der Leuchtenburg um einiges kleiner ist, der Diebstahl von vier historischen Kunstgegenständen aus der Türmerstube der Burg schon im vergangenen Dezember, der erst am Freitag von der Polizei öffentlich gemacht wurde, „ist für uns ein ziemlicher Verlust“, sagte auf Nachfrage Ulrike Kaiser, Geschäftsführerin der Stiftung Leuchtenburg.

Beute der „Leuchtenburg-Diebe“: Fernrohr, Feuerzeug, Schüssel, Krug

Unbekannte hatten damals ein Fernrohr aus dem 19. Jahrhundert, ein Steinschlossfeuerzeug (um 1800) mit Schnapphahn sowie eine Tonschüssel und einen hölzernen Bierkrug aus dem 19. Jahrhundert gestohlen. Auch wenn die Gegenstände finanziell gesehen keine Reichtümer sind, ihr materieller Wert wird zusammen auf rund 1.500 Euro geschätzt, so seien sie doch von viel höherem ideellen Wert, räumte Kaiser ein. Sie gehörten auf die Burg, machten Geschichte heute lebendig.

So war der Tisch in der Türmerstube der Leuchtenburg noch komplett: Jetzt fehlen hier das Fernrohr, das Feuerzeug und die Schüssel. Auch einen hölzernen Weißbierkrug haben Diebe am 14. Dezember 2019 mitgehen lassen. Foto: Stiftung Leuchtenburg, Inventarfoto

Ein Inventarfoto mit der gestohlenen Bierkanne und der Tonschüssel mit Aufschrift: „Im Himmel ist noch Platz für mich und meinen Schatz“ Foto: Stiftung Leuchtenburg, Inventarfoto / Angelika Schimmel

In den Jahren von 1742 bis 1871 diente die Leuchtenburg als Zuchthaus, von der Türmerstube hoch oben hielten Wärter Ausschau, mussten bei Zwischenfällen wie Feuer oder Gefangenenausbrüchen mit einer Kanone Warnschüsse abgeben, ist aus den Annalen bekannt. „Aus dem Weißbierkrug, der die Gravur ‘Schloss Leuchtenburg’ trägt, haben vielleicht die Wärter oder der Zuchthausdirektor ihr Feierabendbier getrunken“, sagt Ulrike Kaiser. Und auch die schlichte Tonschüssel, aus der sicher gegessen wurde, sei etwas Besonderes. Sie trägt am Rand die gelbe Inschrift: „Im Himmel ist noch Platz für mich und meinen Schatz“. „Das ist also kein Töpfereimassenartikel gewesen, sondern ein sehr persönliches Stück“, ist sie überzeugt.

Diebe gingen offenbar mit Plan und roher Gewalt vor

Um an diese Raritäten zu kommen, waren der oder die Täter auf der Leuchtenburg, wie auch die Diebe in Dresden, sehr gewaltsam und offenbar auch gezielt, vorgegangen. „Denn, um zur Türmerstube zu kommen, muss man 151 Stufen hinauf steigen. Die Tür ist verriegelt, man kann nur durch ein paar Butzenscheiben einen Blick ins bescheidene Innere werfen“, erklärte Kaiser. Der oder die Täter haben die Tür zur Türmerstube jedoch gewaltsam geöffnet und rafften die Gegenstände zusammen. „Dabei haben sie aber nicht alles mitgenommen, was dort als Inventar der Stube ausgestellt war.“

Möglicherweise hatten der oder die Täter nicht genug Zeit. Denn am Sonnabend, den 14. Dezember, dem wahrscheinlichen Tattag, fand auf dem Burggelände ein Weihnachtsmarkt statt. „Der war gut besucht, etwa 1200 Gäste haben wir gezählt. Und viele der Marktbesucher nutzten die Gelegenheit auch zu einem Blick in die Museumsräume in der Kernburg sowie zum Aufstieg auf die Aussichtsplattform auf dem Bergfried und zur Türmerstube. Da war also richtig viel Betrieb an dem Adventswochenende“, sagte Kaiser. Das machte der Polizei die Ermittlungen zu den Tätern und dem Tathergang offenbar nicht einfacher. „Hier oben waren so viele Leute, verwertbare Fingerabdrücke oder Spuren zu finden, war wohl aussichtslos“, vermutet die Museumsleiterin. Doch gibt der besondere Umstand der Polizei nun die Hoffnung, dass vielleicht doch jemand etwas beobachtet oder Eigentümliches bemerkt hat rund um die Türmerstube. Deshalb geht die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise von Besuchern am Tatort und zur Tatzeit. Sie liefert auch eine genaue Beschreibung der gestohlenen Kunstgegenstände, die von den Dieben möglicherweise veräußert werden, um sie zu Geld zu machen.

Leuchtenburg-Schätze sind gut gesichert

Der Einbruch in die Türmerstube hat für das Leuchenburg-Team die Konsequenz, „dass wir bei Großveranstaltungen noch wachsamer sein müssen“, sagte Kaiser. Normalerweise seien die Schätze der Leuchtenburg und der dort beheimateten Porzellanwelten über eine Alarmanlage gut gesichert.

Nur einmal in der jüngeren Geschichte seien Diebe erfolgreich gewesen, vor einigen Jahren sei eine Hellebarde entwendet worden. Der Versuch, vor längerer Zeit die Kopie des Tautenburger Mahlschatzes zu stehlen, eines mit Gold- und Silbermünzen bestückten bäuerlichen Brautschmuckes aus dem 15. Jahrhundert, sei damals gescheitert.

Wer hat am 14. Dezember während des Weihnachtsmarktes auf der Leuchtenburg, zwischen 10 und 18 Uhr, etwas bemerkt, das mit dem Diebstahl zusammenhängen könnte? Wer weiß etwas zum Verbleib der historischen Gegenstände? Hinweise bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Rufnummer 036428/640.