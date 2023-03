Unbekannte wollen in Laden einbrechen - Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer unterwegs

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena am Sonntag.

Unbekannte haben versucht, ein Laden auf dem Engelsplatz in Jena aufzubrechen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, bemerkte die Inhaberin am Samstagabend gegen 19.30 Uhr den versuchten Einbruch.

Die Unbekannten versuchten, die Eingangstür aufzubrechen. Weiterhin soll eine Fensterscheibe eingeschlagen worden sein. Die Polizei bemerkte frische Hebelspuren an der Tür und eine eingeschlagene Fensterscheibe. Weiterhin wurden zwei Eisenstangen gefunden, die als Hebelwerkzeug dienten, und die die Einbecher zurückgelassen hatten.

Nach erster Einschätzungen wurden die Täter gestört und betraten das Geschäft nicht. Die Inhaberin bestätigte, dass aus dem Laden nichts entwendet wurde. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt

15-Jähriger fährt betrunken E-Scooter

In der Nacht zu Samstag, kurz vor 1 Uhr, hat die Polizei in Jena einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der in der Grietgasse unterwegs war. Nach Angaben der Polizei roch der 15-Jährige nach Alkohol, ein Test ergab einen Wert von knapp unter 1 Promille und lag somit im Ordnungswidrigkeitenbereich.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige gefertigt. Gegen 3 Uhr wurde ein weiterer E-Scooter im Teichgraben in Jena festgestellt. Auch in diesem Fall stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der 41-jährige Fahrzeugführer absolvierte den folgenden Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,24 Promille und lag somit im Bereich einer Straftat. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

