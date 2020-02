Ein Unbekannter hat in Jena einen 10 Jahre alten Jungen angesprochen und zum Mitkommen bewegen wollen.

Jena. Ein Unbekannter hat in Jena einen 10 Jahre alten Jungen angesprochen und zum Mitkommen bewegen wollen. Doch der Junge reagierte richtig.

Unbekannter will Kind in Jena ins Auto locken

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter will Kind in Jena ins Auto locken

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in Jena versucht, ein Kind in sein Auto zu locken.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Kaufland Lobeda den 10-jährigen Jungen von hinten an der Schulter berührt. Anschließend soll der Unbekannte Mann den Jungen aufgefordert haben, mit zu seinem roten Auto zu kommen. Der 10-Jährige rannte daraufhin davon.

Der unbekannte Mann habe eine schlanke Statur und sei mit einer roten Mütze, schwarzes T-Shirt und grüne Schuhe bekleidet gewesen. Ob der Wagen des Mannes tatsächlich rot gewesen sei, ist nicht klar, da der Junge das Auto nicht gesehen habe.