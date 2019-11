Am Universitätsklinikum in Jena können werdende Eltern sich jetzt auch auf Englisch auf die Geburt vorbereiten.

Jena. Am Universitätsklinikum in Jena können werdende Eltern sich jetzt auch auf Englisch auf die Geburt vorbereiten.

Uniklinik Jena bietet Geburtsvorbereitungskurse jetzt auch auf Englisch an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uniklinik Jena bietet Geburtsvorbereitungskurse jetzt auch auf Englisch an

Die Stadt Jena lockt als Wissenschafts- und Hightechstandort zahlreiche Menschen auch aus dem Ausland an. Am Universitätsklinikum Jena (UKJ) arbeiten Menschen aus 74 verschiedenen Nationen. Damit werdende Eltern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, sich auf die bevorstehende Geburt vorbereiten können, bietet das UKJ ab sofort englischsprachige Geburtsvorbereitungskurse an.

Hebamme Josepha Schenker leitet den Kurs und steht für Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillen und das Neugeborene zur Verfügung. Zum ersten Mal wird sie das neue Kursangebot am 29. und 30. November sowie am 6. und 7. Dezember 2019 anbieten.

„Im Grunde besprechen wir im englischsprachigen Geburtsvorbereitungskurs dieselben Dinge wie in jedem normalen Kurs. Allerdings kennen viele Menschen das deutsche Gesundheitssystem nicht, Geburten sind von Nation zu Nation unterschiedlich organisiert“, erzählt die Hebamme. Sie werde deshalb alles Wichtige, zum Beispiel wie die Abläufe im Kreißsaal sind, wann man sich zur Geburt anmeldet oder dass die werdenden Mütter einen Anspruch auf eine Hebamme haben, in Ruhe erklären.

Der Kurs wird an insgesamt vier Tagen (zweimal freitags von 18 bis 20 Uhr und zweimal samstags von 10 bis 16 Uhr inklusive einer Mittagspause) über die Bühne gehen.

Hebamme Josepha Schenker hatte nach dem Abitur zunächst als Au-Pair-Mädchen in England gearbeitet und blieb anschließend für einige Jahre dort. Das englische Fachvokabular rund um die Themen Geburt und Geburtshilfe eignete sie sich mit der Zeit nach und nach selbst an.

Der Kurs im Überblick

Die Termine:

Freitag, 29. November (18 bis 20 Uhr),

Samstag, 30. November (10 bis 16 Uhr),

Freitag, 6. Dezember (18 bis 20 Uhr)

und Samstag, 7. Dezember (10 bis 16 Uhr).

Treffpunkt: Haupteingang des Klinikums in Jena-Lobeda

Kosten: Übernimmt in der Regel die Krankenkasse. Für die Partner kommen aber noch 50 Euro hinzu.

Anmeldung: Auf der Homepage der Klinik für Geburtsmedizin

Fragen an: geburtsvorbereitung@med.uni-jena.de