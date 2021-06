Universität Jena stellt kostenfrei Tampons bereit

Hygiene-Produkte für Frauen wie Tampons oder Binden werden in ausgewählten Universitätstoiletten kostenlos bereitgestellt,

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena stellt ab sofort kostenfrei Tampons und Binden auf ausgewählten Toiletten zur Verfügung. Damit ist sie nach eigenen Angaben eine der ersten Universitäten Deutschlands, die diesen Weg geht. Schottland dient als Vorbild, dort sind kostenlose Hygieneprodukte in öffentlichen Institutionen seit 2020 gesetzlich vorgeschrieben.

„In Toiletten ist Toilettenpapier selbstverständlich – und meistens auch vorhanden. Ebenso selbstverständlich werden dort nun auch Menstruationshygieneprodukte zur Verfügung gestellt“, teilt die Universität mit. Die Anregung habe der Studierendenrat (StuRa) gegeben. „Wir wollten uns für mehr geschlechtergerechte Hilfsmittel einsetzen“, sagt Klara Morfeld, die als ehemaliges StuRa-Mitglied zu den Initiatorinnen des Projektes gehört. „Ich hoffe, dass wir damit ein Vorbild für andere Universitäten und öffentliche Einrichtungen sein können.“

Man wolle das schamhaftete Thema entstigmatisieren, erläutert Elisabeth Zettel. Zwar könne die finanzielle Mehrbelastung für Frauen nicht aufgehoben werden, aber die Universität ein Zeichen setzen. „Somit tragen wir als Universität zu einer Normalisierung im Umgang mit dem Thema bei“, sagt Zettel.

Bärbel Kracke, Gleichstellungsbeauftragten der Universität, unterstützt das Projekt. „Die Periode kann Frauen auch unvorbereitet treffen. Dass unsere Universität jetzt kostenlose Hilfe für solche Situationen anbietet, ist ein positives Signal für die Gleichstellung der Geschlechter“, sagt sie.

Vorerst ist es eine Testphase in folgenden Toiletten: Universitätshauptgebäude, Abbe-Campus, Zentralgebäude der Bibliothek (ThULB), Teilbibliothek Naturwissenschaften sowie am Döbereiner- und am Domaschk-Hörsaal. Wenn die Artikel wertgeschätzt würden, wolle die Universität die Hygieneprodukte langfristig bereitstellen.