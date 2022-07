Untreueverdacht an Universität Jena: Ex-StuRa-Mitarbeiter angeklagt

Jena/Gera. Ein Ex-Mitarbeiter des Studierendenrats (StuRa) der Universität Jena soll rund 38.600 Euro veruntreut haben. Die Staatsanwaltschaft Gera hat Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Gera hat Anklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Studierendenrates (StuRa) der Uni Jena erhoben. Wie MDR Thüringen berichtet, werde dem Angeklagten Untreue in 55 Fällen vorgeworfen. Dabei sei ein Schaden von rund 38.600 Euro entstanden.

Der 31-Jährige soll zwischen Februar 2020 und Dezember 2021 das Geld über Finanztransaktionen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Das Schöffengericht am Amtsgericht Jena hat die Anklage zugelassen und der Prozess soll am 31. August beginnen.

Finanztransaktionen zwei Jahre lang nicht aufgefallen

Aufgeflogen war das Ganze Ende vergangenen Jahres bei internen Prüfungen innerhalb des StuRa. Dabei sollen Doppelbuchungen entdeckt worden sein. Im Laufe der weiteren Untersuchungen ergab sich der Untreueverdacht. Daraufhin sei die Polizei informiert worden, teilte der StuRa mit. An der Uni Jena laufen interne Untersuchungen über die Frage, warum die verdächtigen Finanztransaktionen zwei Jahre lang nicht aufgefallen sind.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera hat der Angeklagte die Taten gestanden und inzwischen rund 15.800 Euro zurückgezahlt. Sein Anwalt sagte, dass sich sein Mandant zu den Taten geäußert habe. Auch im Rahmen der Anklageerhebung an das Gericht habe er Stellung genommen. Zu inhaltlichen Fragen wollte sich der Anwalt mit Verweis auf das laufenden Verfahren nicht äußern.

