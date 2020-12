UPDATE: Teure Niederlage für die Stadt Jena vor Gericht

Aufatmen in Lobeda, Zähneknirschen im Rathaus: Nicht nur, dass die Stadt dem Investor seine Baupläne am Salvador-Allende-Platz schnell genehmigen müsse; die Stadt trägt auch die Kosten für Gutachten und Verfahren, dessen Streitwert bei 305.550 Euro liegt. ( Wir berichteten bereits Mittwochvormittag. )

Auch wenn das Urteil noch nicht schriftlich vorliegt, sehe die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts in Gera keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche. Auch ein Verstoß gegen das sogenannte Rücksichtsnahmegebot liege nicht vor, sagt Gerichtssprecher Bernd Amelung über denkbare Lärmbelastungen für Anwohner und Verkehrsprobleme im Quartier.

Damit fand der gerichtliche Streit um die Baugenehmigung für ein neues Einkaufszentrum in Lobeda-Ost nach erzwungener Corona-Pause am Mittwoch einen vorläufigen Abschluss. Die Stadt Jena hatte im April 2017 Hubert Werner eine Baugenehmigung für einen Einkaufsmarkt am Salvador-Allende-Platz vis-à-vis des Rewe-Marktes versagt. Dagegen wehrte sich der Investor mit einer Klage.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Eine Berufung sei nicht zugelassen worden, kann aber beim Nachweis triftiger Gründe beim Oberverwaltungsgericht beantragt werden, erklärt Amelung.

Bürgerwunsch berücksichtigt

„Ich freue mich über die Gerichtsentscheidung, denn man respektiert auch den Bürgerwunsch und eine beispielhafte Entwicklung Jena-Lobedas“, sagt Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt. Immer wieder – besonders nach dem ersten Gerichtstermin im Dezember 2019, habe er versucht, den Oberbürgermeister zu bewegen, die Notbremse zu ziehen. Vergebens.

Zum Hintergrund: Die Kammer des Verwaltungsgerichts Gera fällte im Dezember 2019 nach fast vierstündiger Verhandlung zwar kein Urteil, gab aber deutlich zu verstehen, dass man dazu neige, dem Kläger Recht zu geben: Der Errichtung des Handelsneubaus stehe laut Baugesetz, Paragraf 34, nichts im Wege, hieß es jetzt von den Richtern.

Die Stadt habe die Konsequenzen, die der Umzug aller Kliniken nach Lobeda nach sich ziehe, völlig unterschätzt, sagt Blumentritt.

Der Auslöser für den Rechtsstreit waren Werners Bauantrag vom 17. Oktober 2016 für einen Flachbau neben dem Rewe-Markt am Allendeplatz und die darauf folgende Ablehnung durch die Stadt Jena vom 19. April 2017. Nach den Plänen des Investors soll der zurzeit noch im Rewe-Markt befindliche Aldi-Markt in den Neubau einziehen, außerdem die Drogerie Rossmann. Die dann leer werdende Fläche von Aldi will Rewe übernehmen, um seine beengten Verhältnisse zu entspannen und die Bedingungen für die Kunden und seine Mitarbeiter verbessern.

Markt platzt aus allen Nähten

„Schon bei meiner Vorgängerin war der Markt zu eng. Seit immer mehr Kliniken aus der Stadt nach Lobeda gezogen sind, wuchs die Kundschaft stark an. Unser Markt hat von 6-24 Uhr geöffnet, viele Frauen, die im Klinikum arbeiten, erledigen bei uns ihren Einkauf nach Schichtschluss. Großeinkauf nach 23 Uhr ist bei uns keine Seltenheit. Wir brauchen 500 bis 600 Quadratmeter mehr Fläche, vor allem für Lager- und Kühlflächen“, sagt Antje Eismann, Inhaberin des Rewe-Marktes seit 2017.

„Für den neuen Markt, in den Aldi und Rossmann einziehen wollen, werden 4,5 Millionen Euro investiert. Dazu kommen Investitionen der Mieter für weitere Millionen“, sagt Investor Hubert Werner.

Bis das Urteil schriftlich vorliegt, will JenasBürgermeister Christian Gerlitz (SPD) die Entscheidung des Geraer Verwaltungsgerichts nicht kommentieren. „Wenn es plausibel begründet ist, werden wir die Baugenehmigung erteilen“, sagt er auf Anfrage.

