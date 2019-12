Jena. Etwa 2000 Kunden waren am Montag im Jenaer Stadtzentrum für knapp eine Stunde gänzlich ohne Strom. Nun teilten die Stadtwerke mit, was den Stromausfall verursacht hatte.

Ursache für Stromausfall im Jenaer Stadtzentrum gefunden

Der Stromausfall am Montag im Jenaer Stadtzentrum wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen technischen Fehler ausgelöst. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt.

In der Trafostation Gerbergasse war es zu einer Fehlschaltung gekommen, diese löste eine Kettenreaktion aus und führte zum Ausfall weiterer sechs Trafostationen. Inzwischen arbeiten alle Anlagen wieder ohne Einschränkungen. Die genaue Analyse des Fehlers werde noch einige Tage in Anspruch nehmen, da das betroffene Schaltgerät für detailliertere Untersuchungen nochmals außer Betrieb genommen werden muss.

Infolge des Stromausfalles waren zwischen 1500 und 2000 Kunden in der östlichen Jenaer Innenstadt für etwa eine Stunde ohne Strom. Die Stadtwerke Jena Netze bitten für die Einschränkungen um Verständnis.

Noch am selben Tag hatte in den Abendstunden ein Rohrbruch die Trinkwasserversorgung in der Saalestadt lahmgelegt. Hunderte Haushalte waren betroffen.

