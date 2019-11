Verkehrsbehinderungen in Jena am Samstag

Unter dem Motto Klang der Stolpersteine finden am 9. November an den in Erinnerung an einstige jüdische Mitbürger gesetzten Stolpersteinen und weiteren Gedenkstätten kleine Konzerte statt. Hier zum Beispiel wurden Kerzen und Blumen am Stolperstein von Paul Freimuth am Johannisplatz 16 im vergangenen Jahr aufgestellt.