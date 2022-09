Vermisste junge Frau aus Jena gefunden

In Jena wird nach einer vermissten 27-Jährigen gesucht. (Symbolbild)

Jena. Im Rahmen größerer Suchmaßnahmen ist eine vermisste 27-Jährige aus Jena gefunden worden. Die Polizei dankt für die Mithilfe.

Die Suche nach einer vermissten Frau aus Jena ist abgeschlossen. Die 27-Jährige sei durch benachbarte Polizeikräfte gefunden und umgehend in ärztliche Behandlung gebracht worden.

Die Frau, die laut Polizeiangaben dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist, hatte in den Morgenstunden ihre Wohnung in Jena in unbekannte Richtung verlassen.

Nach längerem Klinikaufenthalt war sie erst vor zwei Tagen nach Hause zurückgekehrt. Größere Suchmaßnahmen waren zunächst erfolglos geblieben.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.