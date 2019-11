Jena bekommt eine Zwischennutzungsagentur. Die Einrichtung mit dem etwas sperrigen Namen soll sich darum kümmern, dass kreative oder sozial engagierte Menschen in vorübergehend leerstehende Gebäuden unterkommen.

Die Agentur ist bei der Bürgerstiftung Zwischenraum angesiedelt. Sie soll vor allem Vertrauen schaffen zwischen Mietern und Eigentümern. Denn Mitglieder beider Gruppen leben mitunter in sehr verschiedenen Welten, könnten aber voneinander profitieren.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) erläuterte am Mittwoch die Aufgabe der Agentur: Sie soll Raumpotenziale identifizieren und mit den Betreibern über mögliche Zwischennutzungen sprechen. Dabei sollten Eigentümer die Sicherheit bekommen, dass eine spätere Verwendung ihrer Immobilie durch vorübergehende Nutzer nicht erschwert wird.

Und das Konzept gehe im Gegensatz zu ersten Plänen noch einen Schritt weiter: Die Zwischennutzungsagentur soll bei ihren Aktivitäten nicht nur der kreativen Kulturszene zur Seite stehen. Geholfen wird auch Aktiven aus den Bereichen Jugend, Bildung, Soziales oder Sport.

Für das Jahr 2020 werden auf Beschluss des Kulturausschusses im Stadtrat 44.649 Euro ausgereicht. Von dem Geld wird vor allem eine halbe Stelle finanziert. Die Wahl fiel auf die Bürgerstiftung als Träger, weil die sich als zuverlässiger und neutraler Partner einen Namen gemacht habe, so Jonas Zipf von Jenakultur.

Auch die enge Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Kulturvereine, die ebenfalls bei der Bürgerstiftung beheimatet ist, spricht für diese Wahl.

Der Vorsitzende des Beirats für Soziokultur, Marcus Hannuschek, begrüßte die Initiative für die Agentur. Er sagte aber zugleich, dass sich so natürlich nicht alle Raumprobleme in Jena lösen lassen. In der Stadt gebe es durch die prosperierende Wirtschaft eine hohe Konkurrenz um Räume und Flächen. Die genannten Gruppen könnten finanziell da kaum mithalten.

Gunnar Poschmann von der Jenaer AG für Immobilienwirtschaft bat an, den noch zu findenden Agenten zum Treffen der Immobilienwirtschaft mitzunehmen. Nach Angaben von Heidi Scheller (Bürgerstiftung) soll die Agentur voraussichtlich im Februar ihre Arbeit aufnehmen.