Im Vorjahr beteiligte sich das Unternehmen Bausch aus Hainspitz am Tag der Berufe.

Viele Angebote zum Tag der Berufe in Jena

Trotz Corona möchte die Arbeitsagentur den Schülerinnen und Schülern den Blick hinter die Kulissen von Unternehmen geben, um so Berufe einfach kennenzulernen. „Gerade jetzt gibt es kaum Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren. So ist der Beratungsbedarf größer denn je“, heißt es in einer Mitteilunug der Agentur.