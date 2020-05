In Jena gab es mehrere kleinere Versammlungen, u.a. zu den Themen Demokratie und Flüchtlingspolitik.

Jena. Wie jeden Samstag kamen auch heute mehrere Demonstranten in Jena zusammen, um gegen die Einschränkung demokratischer Grundrechte zu protestieren - darunter viele junge Familien.

Junge Familien mit Kindern demonstrieren für Grundrechte in Jena

Rund 80 Teilnehmer kamen am Samstagnachmittag zu einer Kundgebung auf den Jenaer Holzmarkt zusammen. Gefolgt waren sie dem Aufruf einer losen Vereinigung, die sich unabhängig von Parteien und Konfessionen sieht und schon seit sechs Wochen jeden Samstag zu Protesten gegen die Einschränkung demokratischer Grundrechte in der Corona-Krise aufruft. So waren auf dem Holzmarkt überall Broschüren mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik ausgelegt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

