Volker hat nun einen Platz im Goldenen Buch Jenas

Jena. Jena-Lobedas Ortsteilbürgermeister widmet die Ehrung seinen 30 Ehrenamtskollegen

Für seine außergewöhnliche Lebensleistung, insbesondere für seine Verdienste um den Stadtteil Neulobeda erhielt Stadtrat und Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt (SPD) in der Stadtratssitzung vom 13. Oktober einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Jena. „Nah an den Bürgerinnen und Bürgern“, „unentwegt im Einsatz“ und „mit dem Herzen am rechten Fleck“, sei Blumentritt seit mehr als 20 Jahren als Ortsteilbürgermeister tätig, so der Eintrag. Mit einer Gänsehaut, erklärte Volker Blumentritt, habe er den Eintrag unterschieben und widmet diese Ehrung allen Ortsteilbürgermeistern der 30 Jenaer Stadtteile. Sie seien es, die viel abfangen - denn Politik beginne im Gespräch auf der Straße in den Quartieren.