Von Dornburger Originalen und berühmten Leuten

Ein Sonntagsessen ohne Thüringer Klöße war früher und ist heute in vielen Dornburger Familien undenkbar. Dank Rotkraut aus dem Glas und fertigen Heichelheimer Klößen steht das leckere Mahl heute auch schnell auf dem Tisch. Damit in den 1930er Jahren bei Familie Wohlleben das Festessen serviert werden konnte, mussten auch die Kinder in der Küche mithelfen: der erste Sohn musste die Kartoffeln schälen, der zweite musste sie reiben, der dritte war für das Ausquetschen der Kartoffelmasse auf der schräg gestellten Stuhlplatte zuständig, ehe die Hausfrau daraus bis zu 40 Klöße formte und im siedenden Wasser kochte. Auch mussten die sechs Kinder den Eltern bei der Versorgung des Viehs zur Hand gehen und am „Waschtag“ die Mangel drehen. Das und vieles mehr von einer arbeitsreichen, aber auch sehr schönen Kindheit in Dornburg hat Ilse Kleinau, geborene Wohlleben, zu erzählen gehabt.

Dornburger Lebenserinnerungen für kommende Generationen aufgeschrieben

Angehört und aufgeschrieben hat die Lebenserinnerungen der heute 84-Jährigen Ur-Dornburgerin die „zugezogene“ Gisela Horn. Unter dem Titel „Ich habe nie von Dornburg weg gewollt“ ist der Erinnerungsbericht von Ilse Kleinau im neuen Dornburg-Buch. Das hat die Chronistengruppe im Kulturverein Dornburger Impressionen – rechtzeitig vor Weihnachten – heraus gebracht.

Es ist bereits der vierte Band der Reihe „Dornburg - Geschichte und Geschichten“. 2012 haben die an Heimatgeschichte interessierten Frauen und Männer bei Gesprächen mit alteingesessenen Dornburgern so viel Unbekanntes und Interessantes erfahren, dass sie damit nicht nur die Ortschronik erweitern konnten, sondern ein erstes Geschichten-Buch erarbeiteten. Die dort versammelten Berichte über Häuser und Leute in Dornburg fanden so großen Zuspruch, dass es den Hobbyhistorikern leicht fiel, weiter in die Geschichte der Stadt einzutauchen und manchen Schatz zu heben. Im Zweijahresrhythmus folgten weitere Bücher.

Diesmal haben sich die Chronisten drei Jahre gegönnt, ehe sie Band 4 ihres Dornburg-Buches vorlegten. Das ist dafür auch doppelt so dick geworden wie die vorherigen. Auf 262 Seiten zeichnet das Buch ein buntes Bild vom Leben in den kleinen Städtchen hoch über der Saale und verfolgt die Spuren von Dornburgern in die Welt.

Zu den Autoren gehören auch eine Schülerin und ein Berliner

So hat sich die Schülerin Ariane Reise, unterstützt von dem Historiker Wolfgang Rug, auf die Spuren ihres Ururgroßvaters Max Heinecke gemacht, der ein schmales „Kriegstagebuch“ aus dem Jahr 1914 hinterlassen hat. Ingrid Bruns hat in den „Heimatglocken“ geblättert, in denen Pfarrer über das Leben in ihren Gemeinden vor 100 Jahren berichteten. Einen großen Zeitsprung macht Autor Klaus Sammer, der sich unter der Überschrift „Heute geh’n wir auf den Pfusch“ mit dem Wohnen und Bauen in Dornburg in den DDR-Jahren beschäftigt hat. Gisela Horn macht mit der Schriftstellerin Sophie Mereau bekannt, die mit Clemens Brentano und anderen Liebhabern immer wieder nach Dornburg reist, und mit der Afrika-reisenden Frieda von Bülow, die im Alten Schloss ihren Alterssitz nahm. Und natürlich ist auch den „wilden“ Bauhaus-Keramikern in Dornburg ein Kapitel gewidmet.

Dass sich viele Dornburger verleiten lassen, mit ihrem Buch tiefer in die Geschichte ihres Heimatortes einzutauchen, das wünschen sich die 13 Autoren. „Heimat ist nicht nur Idylle, da steckt viel Geschichte und Welt drin. Das müssen wir wissen, damit wir uns in der Gegenwart und Zukunft zurechtfinden“, ist Gisela Horn, die das Buchprojekt engagiert leitete, überzeugt.

Verkauft wird das neue Dornburg-Buch in den Dornburger Gaststätten „Ratskeller“ und „Am Brauhaus“, im Friseursalon Trendline am Markt, im Schreibwarengeschäft Seifert in Dorndorf-Steudnitz, im Bauhaus-Werkstatt-Museum Dornburg und in der Jenaer Bücherstube am Johannistor.