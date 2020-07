Jena. Rot-Rot-Grün hat CDU-Fraktionschef Mario Voigt zur Haushaltsklausur eingeladen. Doch er lehnt ab und erklärt so, warum er an diesem Termin nicht teilnimmt.

Warum Mario Voigt nicht Schiedsrichter für Rot-Rot-Grün spielen will

CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat eine Einladung von Rot-Rot-Grün zur Haushaltsklausur erhalten. Im Interview mit unserer Zeitung begründet er, warum er an diesem Termin nicht teilnehmen wird. Zudem spricht er über seine Meinung zur Verschiebung der Landtagswahl und die Frage der Spitzenkandidatur.

Hat Thüringen die richtige Strategie in der Corona-Krise gewählt?

Nicht immer. Es war sicherlich gut, dass wir gemeinschaftlich versucht haben, Lösungen zu entwickeln. Gewünscht hätte ich mir allerdings, dass Gemeinden und Städten besser mitgenommen worden wären. So wären manche Sorgen vor Ort vermeidbar gewesen. Wir als Fraktion haben uns zudem für eine vollständige Öffnung der Schulen und Kindertagesstätten eingesetzt, weil die Kleinsten nicht die größten Verlierer der Krise werden dürfen.

Was haben Sie für eine mögliche zweite Welle gelernt?

Wirtschaftlich würden wir einen weiteren Lockdown nicht überleben. Davon bin ich überzeugt. Deshalb müssen wir zunächst Sorge dafür tragen, dass auch weiterhin Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden. Auch den Menschen die unter anderem in der Pflege Großartiges geleistet haben, sollten wir eine zweite Welle nicht zumuten. Im März mussten wir schnell auf unsicherer Wissensgrundlage entscheiden. Heute wären differenziertere Antworten möglich. Wir könnten und sollten besser auf Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen achten, die unter der Krise besonders gelitten haben.

Warum legen Sie ein 20-Punkte-Investitionsprogramm vor?

Deutschland hat Corona besser in den Griff bekommen als andere Länder. Jetzt droht eine Wirtschafts- und Finanzkrise. Jedes dritte Thüringer Unternehmen sieht Arbeitsplätze in Gefahr. Die kommunale Familie leidet unter massiven Steuerausfällen. Wir müssen jetzt reagieren, um nicht zu verlieren, was wir uns alle miteinander aufgebaut haben. Thüringen hat die Kraft, aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Aber nicht mit einem „Weiter so“.

„Wir brauchen einen Kassensturz“

Muss Thüringen neue Schulden aufnehmen, um Ihr Programm zu finanzieren?

Der Weg der rot-rot-grünen Minderheitsregierung, einen Haushalt anzumelden, der alles lässt, wie es ist, und Schulden für Corona-bedingte Belastungen einfach darauf zu packen, wird nicht funktionieren. Wir brauchen einen Kassensturz und müssen benennen, was unnötig ist.

Zum Beispiel?

Die bei Rot-Rot-Grün so beliebte Feinsteuerung über Gebote, Verbote, Auflagen und Anreize kostet an vielen Stellen Geld. Schlank und unbürokratisch geht anders. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Kommunen und Unternehmen brauchen jetzt Geld, damit sie investieren können. Uns ist wichtig, schnell einen Investitionsimpuls zu setzen. Das gelingt beispielsweise, indem wir die Förderquote bei bestehenden Programmen für gewerbliche Unternehmen oder den Städtebau auf 95 Prozent aufstocken.

Das wird nicht ohne Neuverschuldung gehen.

Es wird eine Nettokreditaufnahme geben müssen. Aber es geht um Steuergeld der Bürger, deshalb kann es kein Überbietungswettbewerb werden. Wir können nur das finanzieren, was unbedingt nötig ist, weil auf Dauer nicht finanzierte Staatshaushalte uns in der Zukunft jede Möglichkeit der Gestaltung nehmen.

Rot-Rot-Grün hat Sie eingeladen, an der Haushaltsklausur teilzunehmen. Mit welcher Strategie gehen Sie in die Sitzung?

Wir stehen für den Wettbewerb um die besten Ideen und haben sehr konkrete Vorschläge unterbreitet. Die Strategie ist simpel: Thüringen mit gesundem Menschenverstand durch die Krise zu führen. Darüber werden wir reden - in den Haushalts­beratungen.

„Rot-Rot-Grün hat Gesprächsbedarf mit sich selbst“

Warum erst da?

Wir sind konstruktive Opposition, aber nicht Teil der Regierung. Rot-Rot-Grün hat Gesprächsbedarf mit sich selbst. Die Ministerien haben beim Finanzministerium 1,5 Milliarden Euro zu viel an Wünschen angemeldet. Als Union möchte ich kein Schiedsrichter sein. Die Diskussion soll im Parlament stattfinden. Wir stehen aber gern zu Gesprächen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow und Finanzministerin Heike Taubert bereit.

Die CDU war nach der Ministerpräsidentenwahl in den Umfragen abgestürzt, hatte sich zuletzt leicht erholt. Ist die Partei über den Berg?

Wir hatten schwierige Zeiten. Umfragewerte von 12 Prozent Mitte Februar waren für eine stolze Volkspartei ein Debakel. Alte Stärke gewinnen wir durch verlässliche Arbeit zurück. Die Menschen müssen erkennen können, dass sich die Union für ihre Interessen einsetzt. Dafür braucht es auch unsere starken Bürgermeister und Landräte. Wir haben in drei Monaten dank einer guten Mannschaftsleistung zehn Prozentpunkte zugelegt. Das ist noch nicht das, wo wir hinwollen, aber es zeigt, dass wir wieder auf dem richtigen Weg sind.

Angesichts der jüngsten Umfragetrends gibt es Stimmen, die die Neuwahlen vom kommenden Frühjahr auf den Herbst verschieben wollen. Wie stehen Sie dazu?

Für mich gilt, was verabredet ist. Nur so kann verlässliche Politik funktionieren. Freilich haben wir viele andere Fragen zu klären: Arbeitsplätze in Thüringen sind bedroht, wir müssen die Finanzierung der Kommunen sicherstellen. Es wird angesichts der Haushalts­beratungen ein heißer Herbst.

Ich höre heraus, dass es doch besser wäre, später zu wählen?

Ich pflege zu halten, was ich zusage.

Wer wird Spitzenkandidat?

Wir als Partei haben einen klaren Prozess vereinbart. Wir wählen zunächst einen neuen Parteivorstand. Ich unterstütze Christian Hirte als Parteivorsitzenden genau wie das Team im Präsidium mit Raymond Walk aus Westthüringen und Thadäus König, der sehr profilierte Chef unseres Arbeitnehmerflügels aus dem Eichsfeld. Beate Meißner, die Generalsekretärin werden soll und Südthüringen vertritt, steht für eine moderne Frauen- und Familienpolitik. Als alleinerziehende Mutter weiß sie, dass diese Politik viele Facetten zu berücksichtigen hat. Martina Schweinsburg aus Ostthüringen verkörpert durch jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit Leistung und Bedeutung der Landkreise und kämpft für den ländlichen Raum.

Werden Sie Spitzenkandidat der CDU?

Und Sie werden Spitzenkandidat?

Die Partei stellt sich im Herbst erst einmal personell und auch inhaltlich neu auf. Es ist nicht sinnvoll, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Und weil Sie konkret mich angesprochen haben. Ich bin Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Das ist jeden Tag eine herausfordernde Aufgabe. Aus meiner Sicht ist die Union nur erfolgreich, wenn sie ein Mannschaftsspiel betreibt und mit einem breiten Angebot aufwartet. Wir sind die Partei, die am stärksten in der Fläche verwurzelt ist. Mit der starken kommunalen Basis und dem Engagement unserer 21 Abgeordneten vor Ort werden wir wieder stark.

