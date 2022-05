Warum sich junge Feuerwehrleute in Dornburg von Löwen verfolgt fühlen

Und los: In der Altersklasse 6 bis 9 traten drei Mannschaften gegeneinander an. Sechs weitere Mannschaften traten in der Altersklasse 10 bis 16 Jahre an.

Jena. Traditionell wird in Dornburg der Jugendfeuerwehrwettkampf ausgetragen. Die schnellste Mannschaft braucht für den Trockenlöscheinsatz 19,1 Sekunden.

Zwar blieben beim Jugendfeuerwehrwettkampf auf dem Dornburger Sportplatz am Samstagmorgen die Schläuche trocken, aber die jungen Wettkampfteilnehmer gerieten sicher dennoch ordentlich ins Schwitzen. Es sei ein Startsymbol für die Wettkampfsaison im gesamten Landkreis, sagte Silvio Preuß, der als stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Dornburg und Brandschutzerzieher die Veranstaltung moderierte.

Die Siegermannschaft aus Camburg Foto: Privat

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

100 Kinder und Jugendliche nahmen am Wettkampf teil. In zwei Altersgruppen traten die Mannschaften von Dornburg, Camburg, Dorndorf-Steudnitz, Frauenprießnitz und der sächsischen Partnerstadt Treuen gegeneinander an. Ihre Aufgabe: zur Pumpe rennen, Schläuche zusammenschrauben, mit der Pumpe verbinden und die 80 Meter lange Strecke bis zum Zielpunkt ziehen – und zwar schnell. „Ich stelle mir vor, dass ein Löwe hinter mir herrennt“, sagte der achtjährige Colin. „Wasser marsch“, hieß es aber nicht. „Dann wäre ein Druckminderer nötig gewesen“, erklärt Preuß. So blieb es bei einer Trockenübung.

Dass die Wettkämpfe in den vergangenen zwei Pandemiejahren auf Eis lagen, habe sich durchaus auch in den Zeiten der Teilnehmenden Mannschaften gespiegelt, sagt der Dornburger Jugendwart Gunnar Nöthlich, der seit mehr als 30 Jahren bereits der Feuerwehr Dornburg treu ist. Auch Tochter Theresa und Sohn Florian – der Schutzpatron der Feuerwehr – sind vom Feuerwehr-Fieber befallen und sind in der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr dabei. „Ein Familien-Unternehmen, sozusagen“, so Gunnar Nöthlich.

Die Dornburger Gastgeber. Foto: Privat

Pokal voller Gummibärchen

Dass auch diesmal wieder die Camburger Jugend den riesigen glänzenden Pokal aus den Händen von Bürgermeister Klaus Sammer erhielt, war für die restlichen Teilnehmer keine Katastrophe. Immer wieder hörte man die Jugendwarte und die Eltern am Rande des Wettkampfes: „Das habt ihr toll gemacht, egal welchen Platz ihr belegt.“ Gestiftet hat den Pokal Kreisbrandmeister Marco Buchwald. Gefüllt war er mit mehr als einem Kilo Gummibärchen.

Die Camburger Mannschaft in der Altersklasse 10 bis 16 Jahre hatte den Trockenlöschangriff in 19,1 Sekunden geschafft. Den letzten Wanderpokal hat nach dreimaligem Sieg beim Großen Löschangriff ebenfalls die Jugendfeuerwehr von Camburg behalten dürfen. Gefolgt wurden die Camburger diesmal von zwei Mannschaften aus Dorndorf-Steudnitz. In der jüngeren Altersklasse waren die Frauenprießnitzer Feuerwehr-Kinder die schnellsten.