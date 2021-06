Was da krabbelt und wer da klettert

Jena. Hüttenfest im Leutratal: Naturerlebnishaus feiert sein hundertjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür

Das Wanderheim im Leutratal feiert 2021 sein hundertjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass laden die Naturschutzjugend und Nabu Thüringen am kommenden Sonntag, 20. Juni, zum Tag der offenen Tür ins Naturerlebnishaus Leutratal ein.

Interessierte erhalten Einblick in die rustikale Gruppenunterkunft, im Außenbereich gibt es Infostände und Mitmachangebote. Besonders auf naturbegeisterte Familien und Jugendliche warten spannende Aktionen und informative Angebote, wie etwa die Kletteraktion, bei der Kinder und Jugendliche, mit Klettergurt und Seil gesichert, einen Baum emporsteigen können. Ein Spiel- und Bastelbereich für Kinder steht bereit, mitgebrachte Stoffbeutel und T-Shirts kann man am Kreativstand bedrucken. Wildbienenfreunde können sich an einem der Stände eine kleine Nisthilfe basteln. Während einer Biberaktion an der Leutra erfährt man Wissenswertes zu dem großen Nager, bei Entdeckungstouren wird die Umgebung durchstreift und die vielfältige Insektenwelt gezeigt. Bei Wildlife-Workshops kann man lernen, diverse Outdoorausrüstung herzustellen. Als Imbiss werden Kuchen und Eis sowie Getränke, Grillkäse und Bratwürste angeboten.

Das Naturerlebnishaus liegt südwestlich von Jena direkt am Wanderweg zwischen Pösen und Leutra. Die Veranstalter freuen sich, wenn ihre Gäste das Fest zu Fuß oder mit dem Fahrrad besuchen. So kann die Anreise mit einer kleinen Wanderung oder Fahrradtour durch das Leutratal verbunden werden. Wer mit dem Auto anreist, parkt bitte in Pösen und läuft die restlichen 999 Meter bis zum Haus. Direkt bis zum Haus kann mit dem Auto nicht gefahren werden.

Sonntag, 20. Juni, 11-18 Uhr; Programm: 12 Uhr Familienaktion „Dem Biber auf der Spur“; 13/15/17 Uhr Entdeckungstouren: Was krabbelt denn da?; 14/16 Uhr Wildlife-Workshops