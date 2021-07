Wasserwanderer werden vor Hochwasser auf der Saale gewarnt

Saaleland Ergiebige Regenfälle der letzten Tage haben die Pegel an der Saale steigen lassen. Das macht den Fluss zu gefährlich für Paddeltouren

Die anhaltenden und ergiebigen Regenfälle der letzten Tage haben die Pegel an der Saale steigen lassen. Der Tourismusverband Jena-Saale-Holzland rät deshalb dringend von Paddel- oder Schlauchboottouren ab.

Die Saale hat aktuell auf Grund der starken Niederschläge sowie der erhöhten Abgabemengen der Talsperren habe die Saale einen sehr hohen Wasserstand. Am Pegel Rudolstadt, der normal bei 72 Zentimetern liegt, wurde am Mittwoch die Meldestufe mit 150 Zentimetern überschritten. Am Pegel Rothenstein, normal 116 Zentimeter, wurden um Mitternacht über 250 Zentimeter gemessen. Der Pegel in Camburg-Stöben liegt mit zwei Metern doppelt so hoch wie normal.

Dies macht das Wasserwandern gefährlich, es könne zu Verletzungen und Materialverlust führen oder unter Umständen sogar Lebensgefahr bedeuten, mahnen die Touristiker. Nachdrücklich wird geraten, vor Beginn jeder individuellen Paddeltour die aktuellen Pegelstände für die Saale zu prüfen und dabei auch die Prognose zu beachten. Die Saale kann auch bei schönem Wetter auf Grund des Wasserablasses an den Talsperren unterschiedlich viel Wasser führen. Nicht nur der Wasserstand, auch die Fließgeschwindigkeit der Saale ist deutlich erhöht. Die Äste der Uferbäume sind im Wasser, dadurch wird das Anlegen sehr schwierig. Es bestehe zudem erhöhte Gefahr an den Wehren. Für ungeübte

Paddler besteht ein erhöhtes Risiko zu kentern. (AS)

Die entsprechenden Informationen finden sich auf den Seiten der Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen unter: https://hnz.thueringen.de/hw2.0/saale.html