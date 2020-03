Wegen Trainer-Affäre beim FC Carl Zeiss Jena: Fangruppen fordern Totalumbruch

In der Trainer-Affäre beim FC Carl Zeiss Jena haben sich mehrere Fangruppierungen zu Wort gemeldet und fordern weitreichende Konsequenzen, die einem Totalumbruch beim Fußball-Drittligisten gleichkommen. Unter anderem verlangen sie einen Rücktritt der Führungskräfte und eine außerordentliche Mitgliederversammlung, um die Vorwürfe aufzuarbeiten.

Fans: Ereignisse um Kenny Verhoene brachten Fass zum Überlaufen

In einer Erklärung, die am späten Freitagabend auf der Internetseite der Ultragruppierung Horda Azzuro veröffentlicht wurde, wird die Klubführung stark für ihren Umgang mit der Trainer-Affäre kritisiert. „Die jüngsten Ereignisse rund um öffentlich gewordene Trainings- und Führungsmethoden von Kenny Verhoene haben das randvolle Fass zum Überlaufen gebracht“, heißt es in der Erklärung.

Der Klub habe falsch reagiert. Das Trainerduo Kenny Verhoene und Jens Förster hätte der Klub sofort vor die Tür setzen sollen, weil nach Auffassung der Fangruppierung der begründete Verdacht für diesen Schritt reiche. Die stattdessen erfolgte Entlassung von Heiko Nowak und „das Erzwingen eines Rückzuges“ von Stefan Treitl werden als Fehler kritisiert. Die Intransparenz gegenüber dem erst seit wenigen Tagen konstituierten Präsidium beim Versuch der Aufklärung sei ein vermeidbarer Fehler gewesen, der diesen Schritt nicht rechtfertige. Beide müssten unverzüglich zurückkehren.

Mit Stefan Treitl ist die Fanszene eng verbunden. Sie hatte sich im vergangenen Sommer für ein Benefizspiel zum 20-jährigen Jubiläum Treitls engagiert, dessen Erlös an den Nachwuchs ging.

Einflussnahme von Roland Duchatelet kritisiert

„Auch aus sportlichen Gesichtspunkten ist Kenny Verhoene alles andere als unantastbar. Uns allen ist das peinliche Kompetenzgerangel mit Cheftrainer Mark Zimmermann im Gedächtnis, was die Entlassung Zimmermanns und eine inkonsequente Delegierung von Verhoene in andere Aufgaben zur Folge hatte“, heißt es in der Erklärung, die auch Einflussnahmen von Investor Roland Duchatelet kritisiert. Die mittelfristige Kündigung des Vertrages mit ihm müsse ernsthaft geprüft werden.

Als Folge des missglückten Krisenmanagement und der sportlichen Talfahrt sollten Präsident Klaus Berka und Aufsichtsratschef Mario Voigt zurücktreten, so die Forderung. Letztgenannter wird in seiner Rolle als CDU-Landespolitiker angegriffen, der am „Wahldesaster“ am 5. Februar mitgewirkt habe, so die Behauptung. In der Konsequenz solle auch Geschäftsführer Chris Förster Verantwortung für die Entwicklung des Drittligisten übernehmen und zurücktreten oder abgesetzt werden.

Die Ultras und einige Fanclubs haben die Erklärung unterschrieben. Zur Not wollen die Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung erzwingen. Dafür müssen 20 Prozent der Mitglieder unterschreiben.

Externe Aufarbeitung der Vorwürfe läuft bereits

Der FC Carl Zeiss Jena hatte bereits zwei externe Expertinnen beauftragt, um die Vorwürfe zweier Eltern gegen das Trainerduo aufzuarbeiten. Am Freitag ist die Mediation mit Nachwuchsspielern angelaufen. Bei ersten Gesprächen mit dem Trainerteam hatten sich einige der genannten Vorwürfe bereits deutlich relativiert dargestellt.