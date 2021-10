Wie die Uni Jena sich für Frauen öffnete

Jena. Ein Vortrag in Jena beleuchtet die universitätspolitischen Entscheidungsprozesse zur Öffnung des Studiums für Frauen an der Jenaer Schiller-Uni.

Wie genau verliefen die universitätspolitischen Entscheidungsprozesse zur Öffnung des Studiums für Frauen an der Jenaer Universität? Darüber berichtet Andreas Neumann in einem Vortrag des Vereins für Thüringische Geschichte und des Stadtmuseums Jena am Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr, im Uni-Hauptgebäude.

Frauen waren bis 1900 an keiner deutschen Uni zum Studium zugelassen. Andere Länder dagegen waren um Jahrzehnte voraus. Bereits in den 1860er Jahren waren die Zulassungsschranken für Studentinnen in Frankreich, England und der Schweiz gefallen. Seit 1896 beschäftigten sich die Regierungsvertreter in mehr als einem Dutzend Universitätskonferenzen mit dem Thema. Schließlich entschieden sie am 2. November 1906, also nach einem Jahrzehnt wankelmütigen Voranschreitens, Frauen zum Sommersemester 1907 zum Studium an der Jenaer Uni in allen Fakultäten zuzulassen.

Hörsaal 235, Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten: vthg@uni-jena.de oder 03641/94 44 10