Der Entwurf zur Smart-City-Strategie kommt nun in die politischen Gremien. Digitaldezernent Benjamin Koppe, Gesamtprojektleiterin Manuela Meyer und OB Thomas Nitzsche stellten den Maßnahmeplan vor.

Wie Jena mit 50 Maßnahmen zur Smart City werden will

Jena. 17,45 Millionen Euro für Jena als Stadt der Zukunft. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit soll der Stadtrat abstimmen.

Die Stadt Jena hat die Strategie des Smart-City-Projekts vorgestellt. Über die in den vergangenen zwei Jahren entwickelten Maßnahmen soll der Stadtrat am 22. Februar abstimmen, teilt die Stadt mit. Das Projekt ist Teil der Förderung „Modellprojekte Smart Cities“, mit der der Bund die Digitalisierung und innovative Stadtentwicklungskonzepte voranbringen will.

Das Projektteam plant unter anderem Datenplattformen, auf denen beispielsweise Informationen über Verkehr, Geologie und Baupläne zur Verfügung stehen werden. Außerdem sollen die gemessenen Daten in die Mobilitätsoptimierung, die Stadtplanung und die Stadtentwicklung einfließen sowie die Beteiligung der Bürger an diesen Prozessen vereinfachen. Zudem dient das Projekt dazu, Bildungseinrichtungen und die Verwaltung zu digitalisieren. Hierfür will die Stadt virtuelle Assistenten einrichten und digitale Plattformen für Feedback und Kommunikation zur Verfügung stellen.

Ein Schlüsselelement des Projekts sei ein Open-Source-Tool, mit dem man neue Bauprojekte dreidimensional betrachten kann und die Einflüsse von Wind und Sonne sichtbar werden, sagt Benjamin Koppe, CDU-Dezernent für Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice. Für diese Maßnahme versucht die Stadt, Partner in anderen Kommunen zu finden. Die Stadt lege wert darauf, mit dem Projekt „keine Insellösungen zu schaffen“, sagt Koppe. Auch andere Gemeinden sollen die Lösungen anwenden können.

An dem Projekt beteiligt waren Akteure aus der Stadtpolitik, der Industrie und der Wissenschaft sowie Initiativen, Vereine und Bürger. Die Erarbeitungsphase geht am 8. März zu Ende, nachdem die Stadt sie aufgrund der Pandemie um sechs Monate verlängert hat. Bis August 2027 soll die Stadt alle Maßnahmen umgesetzt haben. Seit September 2022 läuft die Umsetzungsphase mit bereits genehmigten Maßnahmen. Die weiteren Maßnahmen muss nach dem Stadtrat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) genehmigen, das das Förderprojekt Smart City verwaltet. Insgesamt kostest das Projekt knapp 17,5 Millionen Euro, 90 Prozent deckt das BMWSB.