Wieder auf: Jenas Planetarium lädt ein zum Sternegucken

Jena. Besuchergruppen reisen wieder an, um das Planetarium in Jena zu entdecken.

Das Jenaer Planetarium lockt wieder Sternenfreunde aus nah und fern an. Eine Besuchergruppe aus dem Berliner Umland nahm am Montag Kurs auf Jena, um das Programm in dienstälteste Projektionsplanetarium der Welt zu erleben. Dabei erwies sich die Überquerung der Straße Am Planetarium als fast so knifflig, wie der Transfer zur Weltraumstation ISS. Die beiden neue Familienprogramme „Das Zauberriff“ und „Das Geheimnis der Bäume“ warten ebenfalls auf Besucher und Gäste.