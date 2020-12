Beiläufiges würzt den Alltag. Und eine Lieblingswürze von mir ist der Lauschangriff: also irgendwo lange Ohren machen. Selbst da erschwert Corona einem das Leben. Maske, Abstandsregel und Personenzahl-Begrenzung in Läden. Beste Lauschangriffsfelder wie Gaststätten, Clubs, Kino und Zuschauer-Traversen sind passé.

Geht noch was? Schnell ist mir klar: Nur wenn ich mit dem Handy so tue, als hätte ich eine Quasselstrippe am Ohr! Augenbrauen hochziehen. „Hm, hm“ sagen. Backen aufpusten. Das verdeckt die Aufdringlichkeit selbst bei gewahrtem 1,5-Meter-Abstand und bringt mir bei halbstündigem Stadtrundgang Erträge. Ein mutmaßlicher Vorgesetzter sagt in der Löbderstraße zu zwei KSJ-Arbeitern bei gemeinsamem Blick auf Bodenabdeckungen: „Guckt euch das mal an und sagt mir Bescheid, ob ihr’s macht oder nicht.“ Drei junge Männer am Holzmarkt, einer liest laut vom Handy vor: „… und 33 Patienten sind in der Beatmung.“ Eine Schülerin zur anderen östlich vom Eichplatz: „In Bio war ich verwirrt, dass da schon Anregungen kamen.“ In einer Biertrinker-Gruppe im Eichplatzgrün nahe der Neuen Mitte eine Frau zu einem Kompagnon: „Willste och noch was? Ich geh noch mal rein.“ Vor der Cafeteria an der Thulb ein junger Mann zu einer jungen Frau, nachdem sich beide zum Abschied gedrückt haben: „Ich gehe jetzt zum Institut.“ Sie: „Ach, da kann ich noch ein Stück mitgehen.“ Auf dem Marktplatz die Obstverkäuferin zur älteren Kundin, die nach dem Kauf in ihrem Rolli kramt und in diesen Sekunden das gerade erworbene Obst und Gemüse aus dem Blick verliert: „Deine Tüte kannste mitnehmen.“ Ich sage zur imaginären Quasselstrippe: „Bis bald!“