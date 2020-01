Herzliche Einladung zum Winterpicknick-Konzert an der Friedenskirche am kommenden Sonnabend. Till Noack, Gisbert Giering vom Tschernobylverein, Ralf Kleist von der Sams-Initiative und Johannes Schleußner (von links) von der Evangelischen Kirchgemeinde.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Winterpicknick dient sozialen Projekten

Der Jenaer Posaunenchor agiert am Sonnabend auf dem Philosophenweg in Höhe Friedenskirche als akustischer Wegweiser: Bitte hier entlang! Auf dem Johannisfriedhof steht an diesem Tag ab 15.30 Uhr das 5. Winterpicknick an. Musikalisch gestaltet wird das Freiluft-Konzert nach dem Posaunen-Chor-Auftakt von Doc Taylor, dem Saxophonquartett der Blue-Beans-Bigband, den Octavians und der Band MEK („Musikalisches Einsatzkommando“).

Namens des Vereins Sams-Initiative berichtete Mitveranstalter Ralf Kleist, dass die Erlöse zwei Projekten zugute kommen sollen: der Anschaffung einer Rikscha für Ausfahrten von Senioren (Anschaffungspreis 8000 Euro) und der Unterstützung des Jenaer Tschernobyl-Vereins. Gisbert Giring vom Tschernobyl-Verein erläuterte, dass das Geld dem Jenaer Erholungsaufenthalt von weißrussischen Kindern aus dem Umfeld des ukrainischen Katastrophen-Reaktors dient. Mädchen und Jungen aus der Region Krasnopolje sind diesmal vom 6. Juni an für drei Wochen zu Gast. Ein solcher Aufenthalt koste etwa 9000 Euro. Seit 1991 ermöglicht der Verein die Erholung weißrussischer Kinder in Jena.

Ralf Kleist kündigte für Sonnabend, 25. Januar, die Ausgabe heißer Speisen und heißer Getränke an. Der Tschernobyl-Verein steuert nach Gisbert Girings Worten vegetarische Pelmeni bei.