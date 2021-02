Die Tiny-Hausbau-Crew um Christian Gehlhaar in Erfurt

Winziger Megatrend besetzt eine Nische, auch in Jena

Auf wenig Fläche Eigenheime für viele Menschen schaffen. Wäre das ein Wohnkonzept für Jena? Könnten winzige Häuser dazu beitragen, die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Saalestadt zu entspannen? Während die meisten Menschen von viel Platz in den eigenen vier Wänden träumen, wollen sich Tiny-House-Fans lieber verkleinern. Der Trend der winzigen Häuser ist aus den USA nach Deutschland geschwappt. Der Gedanke dahinter ist Reduktion, eine Besinnung auf das Wesentliche, individuell, unabhängig und im besten Falle ökologisch nachhaltig leben, mit großer Nähe zur Natur – für all das steht das Tiny House – und der Trend wächst. Auch in Thüringen.