Medizinkomödiant Eckart von Hirschhausen besucht am Mittwoch zum wiederholten Male Jena. Wir sprachen mit ihm vorab.

Herr Hirschhausen, Sie gastieren mit Ihrer aktuellen Show in Jena. In den Vorjahren hielten Sie am gleichen Tag auch noch eine Vorlesung für Jenaer Medizinstudenten und besuchten das Uni-Klinikum. Diesmal auch?

Ja, in Jena sind aller guten Dinge wieder einmal drei: Ich halte eine Vorlesung an der Medizinischen Fakultät, besuche für meine Stiftung „Humor hilft heilen“ ein Klinik-Clown-Projekt und trete am Abend mit meinem Bühnenprogramm „Endlich!“ in der Sparkassen-Arena auf.

Was erzählen Sie den angehenden Ärzten in der Vorlesung?

In meiner Vorlesung spreche ich über den Zusammenhang von Klimakrise und Gesundheit. Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Wir haben so gigantische Fortschritte gemacht in der Medizin weltweit, die Lebenserwartung ist gestiegen, viel weniger Menschen hungern, viel mehr haben Zugang zu Bildung und Wissen. Wir leben gerade so reich, so satt, so sicher wie noch nie in der Menschheitsgeschichte – und alle diese Fortschritte stehen heute auf dem Spiel. Ärzte haben die Aufgabe auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen, Leben zu schützen und wenn es sein muss, auch schlechte Nachrichten zu überbringen. Und die schlechte Nachricht heißt: Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Die Symptome und die Diagnose sind klar, was ist jetzt die Therapie?

Woher rührt Ihr Interesse und Engagement für die Stadt Jena? Haben Sie private Kontakte in die Saalestadt?

Vor der Vorlesung besuche ich noch ein gemeinsames Palliativ-Projekt im Universitätsklinikum. Mit dem dortigen Chefarzt Ulrich Wedding habe ich in Heidelberg und Südafrika zusammen studiert. Im Universitätsklinikum sind wir mit meiner Stiftung seit 2016 mit Clowns-Visiten unterwegs. Zunächst wurde nur die Geriatrie bespielt, ab 2017 ist nun die Palliativstation hinzugekommen, unsere Clowns sind vier Mal im Monat vor Ort.

Ihr aktuelles Kabarettprogramm heißt „Endlich!“ und beschäftigt sich mit dem Thema Zeit…

Der Grundgedanke meines Programms „Endlich!“ ist: Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Um diese Frage zu ergründen, ziehe ich alle Register: Es gibt Kabarett, Musik und Zauberei. Viel zu lachen, zu staunen und auch was zum Nachdenken und mit nach Hause nehmen. Auf der Bühne bin ich so frei wie nirgendwo sonst, ich kann jeden Abend improvisieren und ausprobieren – das macht mir Spaß und dieser Funke springt auf das Publikum über. In der zweiten Hälfte erzählen mir Zuschauer von sich aus, was sie auf ihrer inneren „Lebenslust-Liste“ haben – und was da kommt, das kann sich ohnehin keiner ausdenken. Deswegen ist jeder Abend einzigartig. Für die Zuschauer wie für mich.

Sie sind der Arzt, dem die Nation vertraut. Welche medizinische Botschaft ist Ihnen besonders wichtig?

Ich werde immer wieder gefragt, was der beste Trick ist, sein Leben zu verlängern. Die Antwort ist ganz einfach: Lassen Sie alles weg, was es verkürzt. 15 Jahre unseres Lebens hängen am Lebensstil. Es gibt keine Tablette, keine Operation und erst recht keine Creme, die uns besser schützen, als fünf ganz einfache Dinge des Alltags: nicht rauchen, bewegen, Gemüse – erwachsen werden und Kind bleiben. Die Langfassung gibt es in meinem Programm…

Sind Sie eigentlich selbst ein guter Patient?

Ärzte sind immer schlechte Patienten, fast so schlimm und unbeliebt wie Lehrer oder Rechtsanwälte. Man weiß, was alles als Diagnose in Frage kommt, was bei einem Eingriff schief gehen kann, und gleichzeitig denkt man bei vielem „bekomme ich selbst hin“. Ich hatte vor einigen Jahren Probleme mit dem Knie und habe gedacht, ich brauche keine Physiotherapie, ich weiß doch selbst wie die Muskeln funktionieren. Aber vom Wissen allein funktionieren sie halt nicht!

