Wo Geburtstagskinder in Jena feiern können

Die Formel für den herkömmlichen Kindergeburtstag ist einfach: Kuchen, Blinde Kuh, ein paar andere Spiele und natürlich Geschenke. Für die Eltern sind die scheinbar kleinen Parties oft mit viel Aufwand verbunden. Und resultieren dafür nicht selten in Streitereien und Tobsuchtsanfällen. Glücklicherweise gibt es in Jena einige Unternehmen und Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben; Kindergeburtstage zu feiern. Und die um einiges mehr bieten als Blinde Kuh.

Jenaer Märchenwald

Zehn verschiedene Touren bietet Angela Zöllner unter dem Namen „Märchenwald“ für Geburtstagskinder an. Im Grunde handelt es sich um Stadtführungen mit Motto. „Da gibt es zum Beispiel die Mittelaltertour, die bei den Jungs sehr beliebt ist“, sagt Zöllner. Wie die Feiern im Detail gestaltet werden, hänge vom Wunsch der Kinder ab: „Wenn mehr Spiele gefragt sind, spielen wir mehr. Wenn die Kinder an der Geschichte interessiert sind, erzähle ich über die Stadt.“ Zielgruppe sind Fünf- bis Zwölfjährige.

Angela Zöllner (links) gibt Mittelaltertouren für Kindergeburtstage. Foto: Felix Stippler

Die Touren dauern zwischen anderthalb und zweieinhalb Stunden. Je nachdem, ob nur die Stadt oder auch der Berg erkundet wird. Mit der Dauer variiert auch der Preis: Die kürzeren Stadttouren kosten 75 Euro, die Bergtouren 95 Euro. Auf Anfrage veranstalte sie auch individuelle Feiern. „Ich habe schon Shoppingtouren und Harry-Potter Parties gemacht. Für diese Parties verlange ich je nach Aufwand 90 bis 110 Euro“, sagt Zöllner.

Musik und Kunstschule

Die Musik- und Kunstschule Jena (MKS) bietet nach eigenen Angaben kreative Kindergeburtstage an. Von einer Lehrerin angeleitet, können die Kinder basteln, töpfern, malen und filzen. „Welche Stücke die Kinder genau basteln, wird vorab besprochen. „Wenn Jungs sich für Indianer interessieren, können sie zum Beispiel etwas in diese Richtung basteln“, sagt Katrin Paninski, Sprecherin der MKS. Die Stücke könnten selbstverständlich mit nach Hause genommen werden.

Eine Feier dauert zwei Stunden. Interessierte sollten sich früh genug anmelden. Gerade im Herbst und im Winter sei die MKS nahezu ausgebucht. „Die meisten Kindergeburtstage können wir nur am Wochenende oder freitags veranstalten. Unter der Woche sind die Räume belegt“, sagt Paninski. Daher empfiehlt sie, bereits zwei bis drei Wochen im Voraus anzufragen. Alle vier Angebote kosten gleich viel: 110 Euro bis zu einer Gruppengröße von fünf Kindern. Ab dem sechsten Kind verrechnet die MKS drei Euro Materialkosten.

Imaginata

Auch auf der Imaginata können Kinder ihren Geburtstag feiern. Auf spielerische Art und Weise sollen ihnen an verschiedenen Stationen naturwissenschaftliche Phänomene näher gebracht werden. „Zum Beispiel anhand des Klangmikroskops zeigen wir den Kindern, wie Schall entsteht und Resonanz funktioniert“, sagt David Altrock.

Die Imaginata in Jena. Foto: Peter Michaelis

Preislich liegt die Imaginata im Mittelfeld: 7,50 Euro kostet der Eintritt pro Person. Allerdings wird ein Mindestpreis von 75 Euro verlangt – also müssen mindestens zehn Gäste für eine Feier kommen. Besonders im Sommer ist der Experimentier-Spielplatz beliebt für Geburtstagsparties. Da in der Regel am Wochenende gefeiert wird, empfiehlt Altrock, sich etwa eine oder zwei Wochen im Voraus für einen Termin anzumelden.

Boulderhalle Plan B

Sportliche Geburtstagskinder können im Kletterzentrum Plan B feiern. Trainer führen die Kinder durch ein angepasstes Programm. Bouldern ist jedenfalls ein fester Bestandteil der Feier. „Ob wir nur klettern oder Spiele spielen, die Klettern integrieren, hängt von den Kindern ab“, sagt Lars Grossmann von Plan B. Beim Geburtstagklassiker Dosenwerfen etwa würden die Gäste von der Kletterwand hängend auf die Dosen schießen.

Um in der Boulderhalle feiern zu dürfen, müssen die Kinder aus Sicherheitsgründen mindestens sechs Jahre alt sein, die ältesten seien rund 15. Eine Party dauert zwei Stunden. „Ziel ist es, die Kinder so platt wie möglich zu machen und ihnen natürlich auch den Spaß am Klettern näherzubringen“, sagt Grossmann. Bis fünf Kinder gilt der Grundpreis von 95 Euro, jedes weitere kostet zwölf Euro. Ab einer Gruppengröße von sieben stellt das Plan B einen zweiten Trainer.

Gaudipark

Das Kinderland bietet einige Spielmöglichkeiten, unter anderem Hüpfburgen, Go-Karts und Ballbäder. Ab einer Gruppe von acht Personen – egal ob Erwachsene oder Kinder – hat das Geburtstagskind freien Eintritt. Anmelden sollte man sich mindestens vier Wochen vorher, gerade am Wochenende sei man oft ausgebucht, sagt eine Mitarbeiterin.

Der Gaudipark hat fünf verschiedene Angebote für Kindergeburtstage, von S bis XXL. Wobei alle die gleichen Möglichkeiten zum Spielen bieten. Der einzige Unterschied ist die Verpflegung. Während man bei S Pommes und ein Getränk bekommt, darf man sich bei XXL ein Essen samt Eis und Getränk aussuchen. Auch preislich unterschieden sich die „Größen“. S, M und L kosten unter der Woche pro Kind 10, am Wochenende 11 Euro. Für XL bezahlt man 12 beziehungsweise 13 Euro für jeden Teilnehmer. Für XXL verlangt der Gaudipark werktags 14 und am Wochenende 15 Euro.