Wo Tieren und Menschen geholfen wird

Dass Tiere den Menschen helfen können, ist kein Geheimnis. Ja, Tiere tun den Menschen oft sehr gut. Sie können uns nicht nur in schwierigen Lebenssituationen begleiten, sondern uns auch unterstützen und fördern sowie Impulse für einen heilenden Prozess geben. Das heben Sabine Eck, Vorsitzende des Projektes „Die Seelentröster – Tiere helfen Menschen“ und Rüdiger Pohl vom Tierschutzverein Rudolstadt ganz besonders hervor.

Sie gehören zum Team, das in Greuda bei Kahla einen Lebens- und Begegnungshof betreibt und hier ein Zuhause für Tiere in Not bietet. Es seien zumeist herrenlose Tiere, die kaum noch Chancen auf eine Vermittlung haben und auf dem Hof einen gesicherten und würdevollen Lebensabend erhalten sollen. Tierschutzarbeit ist also die eine Seite dieses ehrenamtlichen Engagements.

Die andere Seite ist die tiergestützte soziale Arbeit. Vielen Tieren gehe es sehr schlecht, erzählen Eck und Pohl. „Wir versuchen zu helfen, wenn Tiere in Not sind. Gerade einige dieser Tiere, die Schlimmes erlebt haben, schwer traumatisiert wurden, sind so dankbar, wenn sie Halt spüren und Menschen um sich herum wissen, denen sie vertrauen können. Einige dieser Tiere, die wir lange betreuen, werden von uns zu Begleittieren für tiergestützte Interventionen ausgebildet und in der Arbeit eingesetzt.“ Es ist also ein Geben und Nehmen.

Beachtliche Erfolge mit den Therapien

Kinder finden schnell Zugang zu den Tieren im Lebenshof Greuda. Foto: Tierschutzverein Rudolstadt

So sind oft Kinder aus einem nahe gelegenen Kinderheim zu Gast. Sie spielen mit den Tieren, gehen mit den Hunden spazieren und helfen auch, wenn Ställe repariert oder andere handwerkliche Arbeiten erledigt werden müssen. Dabei spüre man oft sehr deutlich, wie Kinder und Jugendliche von den Tieren profitieren, sagen die beiden Tierschützer. Man habe mit solchen Therapien schon beachtliche Erfolge erzielt.

Doch die Betreibung eines solchen Hofes kostet natürlich Geld. Deshalb ist der Verein auch immer auf der Suche nach Spendern. Umso größer war jetzt die Begeisterung, als die Jenaer Böttcher AG eine Spende von 5000 Euro für das Projekt der Seelentröster übergeben konnte. Firmenchef Udo Böttcher sprach den Tierschützern seine Anerkennung aus: Es sei einfach toll, was die jungen Leute dort auf die Beine stellen und eben nicht nur den Tieren helfen, sondern auch hilfsbedürftigen Menschen. Das Spendengeld will der Verein nun für Tierarztkosten, Futter, aber auch für Holz zum Beheizen der Tierunterkünfte verwenden.

Derzeit werden in dem Lebenshof in Greuda über 100 Tiere betreut – 25 Hunde, 43 Kaninchen, vier Meerschweinchen und 36 Chinchillas. Sehr interessiert ist man in Greuda auch an Menschen, die eine Patenschaft über ein Tier übernehmen möchten.

Mehr Infos über www.die-seelentroester.de oder Telefon 036424/82 01 66