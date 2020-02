Wohnungen für Meise und Wendehals im Tautenburger Forst

Es ist frühmorgens nicht mehr zu überhören – der Frühling ist im Anmarsch. Meisen, Kernbeißer und Grünfinken zwitschern in Gärten und im Wald um die Wette. In den Städten wecken Amseln und Sperlinge mit ihrem Gesang die Schlafenden schon vor sechs Uhr. Und auch an den Futterhäuschen, die in Gärten oder auf Balkonen von Vogelfreunden noch immer reichlich mit Körnern bestückt werden, herrscht reger Betrieb. Lautstark verteidigen die Tiere ihren Platz an der Futterkrippe, machen mit ihrem Gebaren aber auch schon die gefiederte Damenwelt auf sich aufmerksam. „Es dauert nicht mehr lange, da beginnt die Brutzeit, deshalb sind die Tiere auch schon auf der Suche nach passenden Quartieren“, sagt Ingo Apel.

Als Rentner gern mit dem Fernglas auf Pirsch

Der Senior aus Golmsdorf weiß Bescheid, Ornithologie ist sein Hobby. Seit er als Rentner mehr Freizeit hat, ist er oft im Wald und zwischen den Feldern rund um sein Heimatdorf unterwegs. Für die Natur habe er sich schon immer interessiert, hatte sich früher der Imkerei verschrieben. „Doch in meinem Beruf als Betonbauer war ich viel unterwegs, da musste ich die Imkerei aufgeben“, sagt er. So sei er zum Ausgleich und angeregt von dem Jenaer Vogelkundler Klaus Heyer, zur Ornithologie gekommen. Seit der Wendezeit engagiert sich Apel im Naturschutzbund. Als Rentner hat er jetzt reichlich Zeit, auf „Pirsch“ im Gleistal oder Tautenburger Wald zu gehen, um zu beobachten, was da so zwitschert und in der Luft herumflattert. Doch dabei belässt er es nicht.

500 Nistkästen eigenhändig gebaut

Dass durch Bewirtschaftung im Wald und auf den Feldern die Rückzugs- und auch Brutmöglichkeiten für Vögel immer weniger geworden sind, hat Apel lange beobachtet. Und irgendwann hat er begonnen, Nistkästen zu bauen und sie an Bäumen im Wald oder an Feldrainen aufzuhängen. Den ersten zwei, drei Kästen folgte ein neuer Schwung, bald waren es 20, 30 und noch mehr. Auf die stattliche Zahl von 500 hat es der rührige Rentner bis heute gebracht. „Überall im Gleistal hängen meine Kästen, ob in Löberschütz, Beutnitz, Golmsdorf, Porstendorf oder bei Neuengönna“. Und neuerdings hängen auch 22 Nistkästen im Tautenburger Wald, in denen sich demnächst Kleiber, Blau- oder Kohlmeisen, Wendehälse oder Stare häuslich einrichten und ihren Nachwuchs aufziehen. Die Nistkästen hat die Jagdgenossenschaft Dorndorf-Steudnitz bei Ingo Apel bestellt.

Jäger kümmern sich auch um gefiederte Waldbewohner

„Wir hatten etwas Geld übrig und wollten es sinnvoll anlegen“, erzählt Jagdvorsteher Walter Wackernagel. „Wir hätten auch eine Ausfahrt mit unseren Frauen machen können, aber es sollte der Natur zugutekommen.“ Und so hat der Golmsdorfer Vogelfreund Nistkästen in ganz unterschiedlicher Größe für den Tautenburger Wald zurechtgezimmert. „Zwar nimmt, wer dringend eine Wohnung sucht, wahrscheinlich jedes freie Quartier an, aber die Ansprüche der unterschiedlichen Arten sind schon verschieden“, sagt Apel. So sollten Nistkästen generell etwa 35 Zentimeter hoch und 12 bis 15 Zentimeter tief sein. Das Einflugloch sollten sie so weit oben wie möglich haben, damit die Brut sicher ist. „Wichtig ist hier besonders das Eingreifbrett, das im Innern des Kastens, einen Zentimeter unter dem Einflugloch angebracht werden sollte, es sollte nicht weniger als fünf Zentimeter tief sein, um Katzen, Mardern oder auch Elstern keine Chance zu bieten, sich die Brut zu holen“, erklärt der Fachmann. Damit auch Spechte keine Chance haben, sich eine Mahlzeit bei Familie Blaumeise oder Rotkehlchen zu holen, schraubt Apel vor das Einflugloch seiner Nistkästen eine Metallplatte. Für Meisen reiche ein Einflugloch von 28 bis 30 Millimetern Durchmesser, Kleiber oder Wendehals brauchten schon 34 Millimeter. Und der Star freut sich über eine Haustür von 48 Millimetern.

Und noch einen Rat hat Apel für alle, die selbst zu Säge und Bohrer greifen wollen, um in ihrer Nachbarschaft eine Vogelkinderstube anzusiedeln: „Das Haus muss für den Frühjahrsputz geöffnet werden können, damit Reste alter Nester verschwinden können“. Mit dieser Arbeit bei all seinen Nistkästen im Gleistal hat Ingo Apel derzeit noch alle Hände voll zu tun. Auch jeder, der in seinem Garten Nistkästen hat, sollte sich jetzt ein bisschen Zeit für das Ausputzen nehmen. Wer Hilfe braucht beim Nistkastenbau, der findet sie unter anderem in der Broschüre „Wohnen nach Maß“, die man beim Nabu bekommt.