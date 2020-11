Zelte, Lebensmittel und Strom vom Fahrrad

Im „Klimacamp“ in der Jenaer Oberaue stehen die Zeichen auf Zelten. Die Stadtverwaltung Jena genehmigte den Teilnehmern vor einigen Tagen den Aufbau von Zelten, damit diese ihre Rund-um-die Uhr-Kundgebung fortsetzen können. „Fridays for Future“ möchte den Protest gegen Baumfällungen für einen Autobahnbau im Dannenröder Forst in Hessen solange aufrechterhalten, bis es zu einem Baustopp kommt. Etwa fünf bis zehn Personen übernachten derzeit im Camp abwechselnd.

Dienstagnachmittag herrschte gute Stimmung. Junge Leute kamen vorbei, erkundigten sich nach den Aktivitäten und brachten Pappe vorbei, die nun als Grundlage für Transparente und Banner dienen sollen. Wie zwei Mitstreiterinnen der Redaktion erzählten, trafen zahlreiche Spenden ein. Darunter Lebensmittel, Kochutensilien, Teller oder ein Whiteboard. Auch der Feuerlöscher war wichtig, weil den Demonstrationsteilnehmern gestattet wurde, in einer Feuerschale ein Feuer zu entzünden. Mittlerweile gibt es im Klimacamp elektrischen Strom. Dieser wird mit einem Diamant-Fahrrad erzeugt, das über einen Generator eine Autobatterie lädt.

Dass die Aktion in der Oberaue auch auf Kritik stößt, ist den Teilnehmern bewusst. So hinterfragen Kritiker die Sinnhaftigkeit des Klimacamps, weil es sich bei dem Weiterbau der Autobahn in Hessen um eine genehmigte Baumaßnahme handelt. Zudem hatte es nach Angaben der Polizei bei einer Autobahnblockade Verletzte bei einem Auffahrunfall gegeben. Nicht zu vergessen sind zudem jene Menschen in Hessen, die in ihren Ortschaften unter Autoverkehr leiden und seit Jahren auf einer Verkehrsberuhigung durch Verlagerung auf die Autobahn hoffen.

Dem halten Kundgebungsteilnehmer entgegen, dass aufgrund der langen Planungszeiträume die Zeit heute eine andere sei. Die Autobahn sei ein Wirtschaftsprojekte aus dem letzten Jahrhundert.

Nach wie vor gibt es am Rande des Jenaer Camps ein Baumhaus. Durch Zaunsfelder, die am Boden im Umkreis von zehn Meter um den Stamm stehen, ist es vor fremden Zutritt geschützt. Und dann kam es am Klimacamp noch zu einer Verkehrswende: Bürger brachten mit zwei Eseln Feuerholz in die Oberaue. Bei Twitter machte das Bild der „Esel for Future“ sofort die Runde.