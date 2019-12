Zurück in Jena: Ein Wiedersehen am Theaterhaus

Eigentlich war ja der böse Wolf der Grund ihrer Rückkehr nach Jena. Denn im Märchenstück des Theaterhauses Jena „Ein Schaf fürs Leben“ spielt die Schauspielerin Tina Keserovic in einer Gastrolle jenen grimmigen Gesellen, der am Ende gar nicht so böse ist. Aber ihre Anwesenheit in Jena erwies sich nun als weiterer Glücksfall. Denn im Stück „Wo ist das Theater?“ war eine Schauspielerin kurzfristig ausgefallen. Und da gewann man den „bösen Wolf“ alias Tina Keserovic als Ersatz für zwei Aufführungen.

Es wird ein Wiedersehen für Tina Keserovic und fürs Publikum. Schließlich gehörte sie 2011 bis 2013 zum Ensemble des Theaterhauses, spielte unter anderem beim Sommerspektakel „Der Meister und Margarita“ sowie in „Faust“ und „Black Face: Die Villa“. Was ihr aber damals mit am besten gefiel, das war die Veranstaltungsreihe, bei der sie kochen und mit Besuchern ins Gespräch kommen konnte.

Jenaer Zeit wie Masterstudium

Überhaupt outet sich die 32-Jährige, die mit drei Jahren ihr kroatisches Geburtsland verließ und in Österreich aufwuchs, nach wie vor als Fan des Jenaer Theaterhauses. „Jena war mein erstes Engagement nach der Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule, die in München ja eng mit den Kammerspielen verbunden ist. Die Zeit in Jena war für mich wie ein Masterstudium. Da habe ich viel gelernt.“ So hat sie auch gern zugesagt, die Vertretung in „Wo ist das Theater?“ zu übernehmen.

Ihr gefalle die Thematik des Stücks, denn es befasse sich auch mit der Historie des Theaterhauses, die vor fast 30 Jahren als mutiges Experiment mit Schauspielabsolventen begann und etwas Neues geschaffen habe. Die Jenaer können stolz sein auf dieses Theater, das, um bei der im Stück aufgeworfenen Frage zu bleiben, eben wirklich ein „richtiges Theater“ sei, wie die Künstlerin unterstreicht. Und Theater, das lässt sich für sie auf zwei Elemente zurückführen – auf jemanden, der eine gute Geschichte zu erzählen habe, und auf jemanden, der zuhöre und zusehe.

Daran hat sie auch als freischaffende Schauspielerin weiter gearbeitet. Sie wandte sich aber in den vergangenen Jahren mehr ihrer Balkanheimat zu, leitete unter anderem ein Theaterfestival in Zadar, probierte sich als Performance-Künstlerin und betreute theater-pädagogische Projekte. Und im Mai wird sie am Theater am Neumarkt in Zürich eine Stückentwicklung zum Thema Widerstand übernehmen.

Nicht zu vergessen, dass sie auch als Sängerin derzeit viel in Kroatien und Österreich mit ihrer Band „Glasna & Gluteni“ unterwegs ist. Folklore vom Balkan modern umgesetzt, so umreißt Tina Keserovic ihre Musik. Was der Bandname bedeutet? „Die Laute und die Süßen“, erzählt sie lächelnd, wobei sie die Laute sei. Na, vielleicht klappt’s ja auch mal mit einem Jenaer Konzert!